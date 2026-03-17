Pouca gente sabe, mas existe um programa que pode reduzir, e em alguns casos até zerar, a conta de energia elétrica de determinados brasileiros. A medida faz parte da Tarifa Social de Energia Elétrica, criada para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade.

Segundo informações divulgadas pelo Portal 6 e detalhadas por profissionais da KP Advocacia, o benefício pode cobrir integralmente o valor da conta quando algumas condições são cumpridas.

Consumo de energia é decisivo

Um dos fatores mais importantes para que a fatura fique gratuita é o nível de consumo mensal. Quando a família utiliza até 80 kWh por mês, o programa pode assumir completamente o custo da conta.

Mas, caso o consumo ultrapasse esse limite, a conta não volta ao valor normal. Nesse caso, o consumidor paga somente pela quantidade de energia que exceder o limite estabelecido.

Essa regra permite que muitas famílias continuem recebendo desconto, mesmo quando o gasto mensal aumenta um pouco.

Quem pode participar da Tarifa Social

De acordo com especialistas da KP Advocacia citados pelo Portal 6, esses grupos abaixo são beneficiados porque o programa busca garantir acesso básico à energia para quem possui renda limitada:

idosos de baixa renda que fazem parte do Cadastro Único (CadÚnico);

beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC);

famílias que possuem pessoas com deficiência;

integrantes de comunidades indígenas e quilombolas cadastradas.

Atualização de dados garante o benefício

Outro ponto fundamental para receber o desconto é manter o CadÚnico atualizado. Esse banco de dados permite que o governo identifique quem tem direito aos benefícios.