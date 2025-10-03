Uma mensagem que tem se espalhado pelo WhatsApp afirma que o Governo Federal teria confirmado o retorno do horário de verão a partir de 16 de novembro deste ano para os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A informação, no entanto, é falsa.

O que diz o governo

O Ministério de Minas e Energia (MME) esclareceu, em nota, que não existe decisão oficial sobre a retomada da medida. De acordo com a pasta, há estudos em andamento, mas o cenário atual dos reservatórios de energia mostra que não há necessidade de adotar o horário de verão como estratégia de economia elétrica.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) também reforçou que a demanda de energia vem sendo plenamente atendida, como registrado na reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico realizada em 10 de setembro.

Suspenso desde 2019

O horário de verão foi criado para reduzir o consumo energético, adiantando os relógios em uma hora durante os meses mais quentes, geralmente de novembro a fevereiro. A prática foi suspensa em 2019, ainda no governo Jair Bolsonaro (PL), após pesquisas apontarem que mudanças nos hábitos da população diminuíram os efeitos positivos da medida.

Segundo análises do MME, o uso mais intenso de aparelhos de ar-condicionado acabou anulando o benefício gerado pelo maior aproveitamento da luz natural. Na prática, o aumento das temperaturas levou ao crescimento da demanda por refrigeração, equilibrando, e até superando, a economia de energia esperada.

Boato recorrente

Essa não é a primeira vez que a informação falsa circula. Em 2024, notícias semelhantes também se espalharam pelas redes sociais. Naquele período, o então ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou oficialmente qualquer possibilidade de retomada da política do horário de verão.