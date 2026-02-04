No Memórias do Diário desta edição, vamos relembrar que Alan Patrick, principal referência técnica, camisa 10 e capitão do Internacional, já desembarcou no Rio de Janeiro para defender o Flamengo. O meia enfrenta justamente o antigo clube na noite desta quarta-feira (4), no Maracanã, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Revelado pelo Santos e com passagem anterior pelo Internacional entre 2013 e 2014, Alan Patrick iniciou a temporada de 2015 no Palmeiras, também emprestado pelo Shakhtar Donetsk. Contudo, após apenas seis meses, sem conseguir se firmar e enfrentando problemas com lesões, acabou sendo novamente emprestado, desta vez ao Flamengo.

Tratava-se de um Flamengo bem diferente do atual. Ainda sem o forte poder financeiro que possui hoje, o clube enxergou em Alan Patrick a oportunidade de contar com um meia criativo para organizar o setor ofensivo. Naquele período, o então camisa 10, Ederson, também havia chegado recentemente e tentava ganhar espaço.

Ao todo, Alan Patrick disputou 72 partidas oficiais pelo Flamengo, marcou 15 gols e distribuiu 10 assistências. Em meados de 2016, retornou ao Shakhtar Donetsk, onde permaneceu por mais de cinco anos, antes de voltar ao futebol brasileiro para vestir novamente a camisa do Internacional, em 2022. Desde então, o camisa 10 se consolidou como um dos principais nomes e referências técnicas do clube gaúcho.

Os jogos da 2ª rodada do Brasileirão