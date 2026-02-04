No Memórias do Diário desta edição, vamos relembrar que Alan Patrick, principal referência técnica, camisa 10 e capitão do Internacional, já desembarcou no Rio de Janeiro para defender o Flamengo. O meia enfrenta justamente o antigo clube na noite desta quarta-feira (4), no Maracanã, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
Revelado pelo Santos e com passagem anterior pelo Internacional entre 2013 e 2014, Alan Patrick iniciou a temporada de 2015 no Palmeiras, também emprestado pelo Shakhtar Donetsk. Contudo, após apenas seis meses, sem conseguir se firmar e enfrentando problemas com lesões, acabou sendo novamente emprestado, desta vez ao Flamengo.
Tratava-se de um Flamengo bem diferente do atual. Ainda sem o forte poder financeiro que possui hoje, o clube enxergou em Alan Patrick a oportunidade de contar com um meia criativo para organizar o setor ofensivo. Naquele período, o então camisa 10, Ederson, também havia chegado recentemente e tentava ganhar espaço.
Ao todo, Alan Patrick disputou 72 partidas oficiais pelo Flamengo, marcou 15 gols e distribuiu 10 assistências. Em meados de 2016, retornou ao Shakhtar Donetsk, onde permaneceu por mais de cinco anos, antes de voltar ao futebol brasileiro para vestir novamente a camisa do Internacional, em 2022. Desde então, o camisa 10 se consolidou como um dos principais nomes e referências técnicas do clube gaúcho.
Os jogos da 2ª rodada do Brasileirão
- 04/02, 19h00 – Flamengo x Internacional – Maracanã/RJ
- 04/02, 19h00 – RB Bragantino x Atlético-MG – Cícero de Souza Marques/SP
- 04/02, 20h00 – Santos x São Paulo – Vila Belmiro/SP
- 04/02, 20h00 – Remo x Mirassol – Mangueirão/PA
- 04/02, 21h30 – Palmeiras x Vitória – Arena Barueri/SP
- 04/02, 21h30 – Grêmio x Botafogo – Arena do Grêmio/RS
- 05/02, 19h00 – Bahia x Fluminense – Arena Fonte Nova/BA
- 05/02, 20h00 – Vasco x Chapecoense – São Januário/RJ
- 05/02, 21h30 – Cruzeiro x Coritiba – Mineirão/MG
- 19/02, 19h30 – Athletico-PR x Corinthians – Arena da Baixada/PR
