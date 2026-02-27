Clientes do Nubank que utilizam Pix passaram a contar com uma nova funcionalidade no aplicativo. A instituição liberou a opção de transferências por áudio e por mensagem de texto, utilizando inteligência artificial para agilizar o processo.

A promessa é tornar a operação até três vezes mais rápida do que o modelo tradicional. A ferramenta já está disponível dentro do app e funciona integrada à Área Pix.

Como funciona a nova modalidade?

O sistema permite que o cliente envie um comando por voz ou escreva uma mensagem curta informando valor e destinatário. A inteligência artificial interpreta os dados e prepara a transação. Antes da conclusão, o usuário revisa as informações e confirma com a senha de quatro dígitos.

A transferência continua sendo instantânea. O valor cai na conta do destinatário na mesma hora, em qualquer dia e horário, assim como ocorre no Pix convencional.

No formato tradicional, o cliente precisa acessar a Área Pix, selecionar a opção de transferência, inserir manualmente o valor, escolher o contato, revisar e confirmar. Já na versão por áudio ou texto, basta dizer ou escrever, por exemplo, o valor e o nome do destinatário ou a chave Pix correspondente.

Passo a passo no aplicativo

Para usar por voz, o cliente deve entrar na Área Pix e tocar no ícone de microfone na barra superior. Na primeira utilização, é necessário autorizar o acesso ao microfone. Depois disso, basta informar os dados da transferência e confirmar.

Na opção por mensagem, o procedimento é semelhante. Dentro da Área Pix, o usuário escreve o valor e indica quem vai receber. O aplicativo apresenta os dados para conferência antes da finalização.

Segurança e limites

Segundo o Nubank, a funcionalidade segue os mesmos padrões de segurança aplicados às demais operações da conta. A transação só é concluída após confirmação do cliente.

O banco também mantém sistemas de monitoramento que analisam padrões de comportamento para identificar movimentações fora do perfil habitual. Além disso, há ferramentas ativadas pelo próprio usuário, como o Modo Rua, que limita valores de transferências quando o celular está fora de redes Wi-Fi consideradas seguras.

As transferências por áudio e mensagem obedecem aos limites diurnos e noturnos definidos pelo cliente no aplicativo.

Assim como no Pix tradicional, não há tarifa para utilizar a modalidade por voz ou texto. O uso da Conta do Nubank e das ferramentas de Pix permanece gratuito para o cliente.