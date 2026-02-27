A área de saúde do Bradesco passará por uma reformulação profunda nos próximos meses. O banco confirmou, nesta sexta-feira (27), que pretende reunir todas as suas operações do setor em uma única estrutura empresarial. A medida abre caminho para a criação de um novo conglomerado e pode impactar milhões de beneficiários em todo o país.

A proposta é concentrar, sob uma mesma companhia, empresas que hoje atuam de forma separada. Entre elas estão o Bradesco Saúde, a Odontoprev e a Atlântica Hospitais e Participações, além de outros ativos ligados ao grupo. A nova empresa deverá se chamar BradSaúde.

Gigante em números

Com a consolidação, o grupo projeta alcançar receita estimada em R$ 52 bilhões, considerando os resultados previstos para 2025. A base de clientes pode ultrapassar 13 milhões de beneficiários, somando planos de saúde e odontológicos.

O processo de reorganização será realizado em três etapas. A intenção é formar uma estrutura mais integrada, capaz de operar com maior eficiência administrativa e estratégica.

Objetivo é simplificar e fortalecer

De acordo com o comunicado divulgado ao mercado, a reestruturação busca simplificar a estrutura societária e fortalecer a atuação no setor de saúde suplementar. A avaliação interna é de que a centralização pode facilitar decisões, reduzir sobreposições e ampliar a oferta de serviços.

A medida também sinaliza uma aposta em crescimento e consolidação em um mercado competitivo. A integração entre assistência médica, odontologia e participação hospitalar é vista como um diferencial para ampliar presença e escala.

Aprovações ainda são necessárias

Apesar do anúncio, a operação ainda depende de aval formal dos acionistas. A assembleia relacionada ao Bradesco está prevista para março. Já a deliberação envolvendo a Odontoprev deve ocorrer em abril.

Somente após essas etapas o plano poderá ser efetivado.

A criação da BradSaúde representa um movimento relevante no mercado brasileiro de saúde privada. Ao unificar seus negócios, o Bradesco reposiciona sua atuação em um segmento estratégico.

Para os clientes, a promessa é de maior integração entre serviços. Para o mercado, a mudança pode redesenhar a dinâmica competitiva nos próximos anos.