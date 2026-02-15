Presente em receitas tradicionais e consumida diariamente em diferentes regiões do país, a mandioca parece inofensiva. No entanto, existe uma variedade da raiz que pode representar risco à saúde quando ingerida sem o preparo adequado.

Conhecida popularmente como mandioca, aipim ou macaxeira, a planta possui dois tipos principais: a versão doce (também chamada de mansa) e a variedade brava. A diferença entre elas está na concentração de compostos naturais que podem liberar ácido cianídrico, substância tóxica ao organismo.

Por que existe risco?

A chamada mandioca brava apresenta níveis muito mais elevados dessas substâncias tóxicas do que a mandioca doce. Quando consumida crua ou mal processada, pode provocar intoxicação grave. Segundo a Organização Mundial da Saúde, centenas de mortes por ano estão associadas ao consumo inadequado da raiz, especialmente em regiões onde ela é base alimentar.

Além dos casos fatais, a ingestão frequente sem preparo correto pode causar problemas neurológicos e outras complicações de saúde.

Como reduzir completamente o perigo?

O risco não está na mandioca em si, mas na forma de consumo. Processos tradicionais eliminam praticamente toda a toxina. Entre os cuidados recomendados estão:

Cozinhar bem a raiz em água abundante

Descartar a água do cozimento

Evitar consumo cru ou mal cozido

Realizar fermentação e torrefação adequadas no preparo de farinhas

No Brasil, instituições como a Embrapa orientam produtores sobre variedades com menor teor de compostos tóxicos, garantindo mais segurança no cultivo e na comercialização.

Um alimento essencial no mundo

Apesar dos riscos quando mal manipulada, a mandioca é uma das principais fontes de carboidrato em países tropicais. Dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura indicam que centenas de milhões de pessoas dependem da raiz como base alimentar, com produção global que ultrapassa centenas de milhões de toneladas por ano.

Ou seja, longe de ser “vilã”, a mandioca é um alimento fundamental — desde que preparada corretamente. Informação e cuidado são suficientes para transformar um possível risco em segurança alimentar.