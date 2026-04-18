A situação de Neymar na seleção brasileira para a Copa do Mundo segue em avaliação. Segundo informações da ESPN Brasil, o técnico Carlo Ancelotti já tem um direcionamento claro, mas ainda trata a possível convocação do jogador com cautela.

Em entrevista dada há cerca de um mês, Ancelotti deixou claro que o talento do atacante segue sendo reconhecido, mas que o momento físico pesa muito na decisão. “Ele está sendo avaliado pela CBF, por mim, e ainda tem dois meses para mostrar que tem qualidade para jogar a próxima Copa do Mundo”, disse o treinador.

Tanto Ancelotti como a comissão técnica acompanham de perto a evolução do jogador e buscam entender se ele consegue manter um nível físico ideal até a convocação final: “Vou convocar os jogadores que estiverem fisicamente prontos. Depois da lesão no joelho, Neymar teve uma boa recuperação e está marcando gols. Ele precisa continuar nessa direção e melhorar seu condicionamento físico”, afirmou Ancelotti.

Contagem regressiva

A convocação oficial de jogadores para a Copa do Mundo será anunciada no dia 18 de maio, quando Ancelotti vai divulgar os 26 nomes escolhidos. Até lá, restam poucas oportunidades para observação em jogos do futebol brasileiro, o que aumenta a pressão sobre a atuação de Neymar no Santos.

Os jogos do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana funcionam como uma chance para Neymar demonstrar que é capaz de manter um bom nível físico.

Cenário ainda em aberto

Nos bastidores, a leitura é de que existe um planejamento flexível para o camisa 10, mas tudo depende da resposta de Neymar dentro de campo. A decisão não está fechada e o treinador italiano parecer querer evitar qualquer escolha baseada apenas em reputação.