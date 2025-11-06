Faltando ainda semanas para o fim da temporada do futebol brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já tem um campeão nacional oficialmente reconhecido em 2025: o Palmeiras.

A equipe levantou a taça do Campeonato Brasileiro após uma final decidida nos pênaltis contra o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, em São Paulo.

O duelo, realizado no dia 26 de agosto, terminou sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação, mas ganhou ares de drama e consagração nas penalidades, com vitória alviverde por 4 a 3, diante de mais de 20 mil torcedores.

Antes mesmo de acabar o ano, CBF oficializa Palmeiras como campeão do Campeonato Brasileiro 2025

Contudo, é importante destacar logo de início que, apesar do título soar como uma antecipação do fim do ano futebolístico, ele não diz respeito ao elenco profissional.

O Palmeiras campeão de 2025, neste caso, é o da categoria sub-20. O torneio, voltado para as promessas das categorias de base, já teve sua conclusão há pouco mais de dois meses.

Enquanto isso, o Brasileirão da Série A principal segue em andamento e só deve ter seu desfecho em dezembro.

A campanha do time sub-20 do Palmeiras foi marcada por regularidade, força em casa e poder de decisão.

Comandado pelo técnico Lucas Andrade, o time fez um percurso sólido até a final, passando por adversários tradicionais e mostrando consistência tanto na fase de grupos quanto no mata-mata.

Em 23 partidas, os jovens palmeirenses somaram 16 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas. Os destaques ofensivos ficaram por conta de Erick Belé e Riquelme Fillipi, artilheiros da equipe com nove gols cada.

Palmeiras se consagra campeão do Brasileirão Sub-20 2025

Na finalíssima contra o Red Bull Bragantino, a equipe teve que lidar com tensão e chances perdidas.

Thalys chegou a desperdiçar um pênalti no segundo tempo. Mas nas cobranças decisivas, o Verdão mostrou maturidade: Aranha defendeu dois chutes e Robson marcou a última cobrança para selar o tetracampeonato da equipe na categoria.

Com a conquista, o Palmeiras também garantiu sua vaga na próxima edição da CONMEBOL Libertadores Sub-20, marcada para 2026.

O título consolida a fase vitoriosa das Crias da Academia e reforça o trabalho de base do clube paulista. Bicampeão consecutivo, o time sub-20 mantém sua trajetória de conquistas, enquanto o elenco principal ainda briga pelo topo na reta final do Brasileirão profissional.