A Anvisa aprovou a ampliação do uso da vacina Arexvy, desenvolvida pela farmacêutica GSK, permitindo agora sua aplicação em adultos a partir dos 18 anos. Antes, ela era indicada apenas para pessoas com mais de 60 anos.

A Arexvy é voltada para a proteção contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), um agente infeccioso que pode atingir o sistema respiratório e causar complicações. Entre os problemas associados estão a bronquiolite e a pneumonia, condições que, dependendo do estado de saúde da pessoa, podem variar de leves a graves.

Embora o VSR seja frequentemente relacionado a crianças pequenas, ele também representa risco para adultos, especialmente aqueles com doenças crônicas ou imunidade comprometida. Com a nova autorização, a prevenção passa a alcançar uma parcela maior da população.

Como funciona a imunização e onde encontrar

A vacina utiliza tecnologia de proteína recombinante, que induz o organismo a produzir anticorpos. Esse mecanismo prepara o sistema imunológico para reagir de forma mais eficiente caso haja contato com o vírus.

Mesmo com a ampliação, a vacina não entra automaticamente no sistema público. Neste primeiro momento, ela pode estar disponível apenas em clínicas privadas.