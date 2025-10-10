A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na segunda-feira (6), o recolhimento de 78 cosméticos irregulares no Brasil. A medida inclui produtos para cabelo, pele e higiene bucal que, segundo o órgão, estavam sendo vendidos sem o devido registro — o que pode representar risco à saúde do consumidor.

Empresa líder no número de irregularidades

A maior parte dos itens, 69 no total, é de fabricação da Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos. De acordo com a Anvisa, os produtos da marca estavam apenas notificados, e não registrados, o que é permitido apenas para cosméticos considerados de baixo risco. No caso dos alisantes e progressivas, a agência entende que o processo mais rigoroso de registro é obrigatório.

Em nota, a Cosmoética afirmou que já havia interrompido voluntariamente a venda dos produtos após atualizações nas normas da Anvisa para alisantes capilares. A empresa declarou ainda que está seguindo todas as orientações do órgão, recolhendo os lotes indicados e comunicando distribuidores e revendedores.

Veja a lista de produtos da Cosmoética:

Realinhamento Térmico – Buran Profissional (todos os lotes)

Realinhamento Térmico – MS Professional (todos)

Realinhamento Térmico – Tarrare Profissional (todos)

Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) (todos)

Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos)

Gloss Liss – Liberty Hair (todos)

Fusion Liss Orient Beauty (todos)

Progressiva Santore (todos)

Progressiva Megarepair Luna System (todos)

Creme Progressiva Luna System (todos)

Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos)

Progressiva Glowme (todos)

Progressiva Diversi Hair (todos)

Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos)

Progressiva Care (todos)

Progressiva JL Professional (todos)

Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) (todos)

Liss Extreme – Profissional Zelo Hair (todos)

Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos)

Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) (todos)

Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) (todos)

High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) (todos)

Progressiva Perfect Liss (todos)

Selagem Chilena Ledebut (todos)

Prohibida Bravie (todos)

Complexo Redutor – Terrare Profissional (todos)

Liberadah Bravie (todos)

Volume Control – Profissional Zelo Hair (todos)

Ocean Shine Florac Cosmetics (todos)

Educ Hair Edumi (todos)

Release Ledebut (todos)

Extreme Reduct Dona Lara (todos)

Hair Perfect Premium Tresaav (todos)

Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos)

Liso de Milhões Beleza Rara (todos)

Esse Liso É Um Luxo – Savassi (todos)

Liso Perfeito – SA Carrias (todos)

BTX Premium – Asaphepro (todos)

Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos)

Botox Collagen BTX Karseell (todos)

Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos)

Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos)

Botox Blueberry Umecthair (todos)

Botox Queen Hair (todos)

Botox Violet Mask Ledebut (todos)

Botox Branco Perla Profissional (todos)

Botox Matizador Kalainne (todos)

Botox Matizador Rute Rezende (todos)

Botox XG Forest Hair (todos)

Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos)

Alisamento Algas + (Selagem) (todos)

Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos)

Selagem Perla Profissional (todos)

Selagem Extreme Blond Kalainne (todos)

Selagem Algas Fino Cheiro (todos)

Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos)

Selagem Kalainne (todos)

Perfect Smooth (Selagem) Damy Monteiro Cosméticos (todos)

Gloss Selagem Umecthair (todos)

Selagem Chinesa Niza Freitas (todos)

Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos)

Selagem Kelsi Cosméticos (todos)

Selagem Orgânica Forest Hair (todos)

Selagem Gold – Ledebut (todos)

Selagem Matizadora Rute Rezende (todos)

Premium Master (Selagem) Liriu Cosméticos (todos)

Selagem Extreme Kalainne (todos)

Realinhamento Térmico – Oriente Beauty (todos)

Máscara Realinhamento (todos)

Outras marcas também foram afetadas

Além da Cosmoética, o produto Truss Máscara Capilar Selante Blond, da Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos, também deve ser retirado do mercado pelo mesmo motivo: estava apenas notificado, sem registro formal. A fabricante informou que recebeu a notificação e reforçou seu compromisso com a segurança e conformidade legal.

Oito produtos da marca Ozonteck também foram incluídos na lista de recolhimento. A Anvisa suspendeu a fabricação, venda e uso desses cosméticos, pois, embora registrados, eles alegavam propriedades farmacológicas — o que não é permitido para esse tipo de produto. Em resposta, a empresa disse ter ajustado rótulos e embalagens para atender às exigências regulatórias.

Veja lista de produtos da Ozonteck:

Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos os lotes)

Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos)

Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos)

Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos)

Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos)

Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos)

Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)

Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)

Risco à saúde e canais de denúncia

A Anvisa reforça que cosméticos sem registro não têm garantia de qualidade, eficácia ou segurança e podem causar danos à saúde. A população é orientada a não utilizar esses produtos e denunciar sua comercialização pela Ouvidoria da Anvisa ou pelo telefone 0800 642 9782.