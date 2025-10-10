A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na segunda-feira (6), o recolhimento de 78 cosméticos irregulares no Brasil. A medida inclui produtos para cabelo, pele e higiene bucal que, segundo o órgão, estavam sendo vendidos sem o devido registro — o que pode representar risco à saúde do consumidor.
Empresa líder no número de irregularidades
A maior parte dos itens, 69 no total, é de fabricação da Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos. De acordo com a Anvisa, os produtos da marca estavam apenas notificados, e não registrados, o que é permitido apenas para cosméticos considerados de baixo risco. No caso dos alisantes e progressivas, a agência entende que o processo mais rigoroso de registro é obrigatório.
Em nota, a Cosmoética afirmou que já havia interrompido voluntariamente a venda dos produtos após atualizações nas normas da Anvisa para alisantes capilares. A empresa declarou ainda que está seguindo todas as orientações do órgão, recolhendo os lotes indicados e comunicando distribuidores e revendedores.
Veja a lista de produtos da Cosmoética:
- Realinhamento Térmico – Buran Profissional (todos os lotes)
- Realinhamento Térmico – MS Professional (todos)
- Realinhamento Térmico – Tarrare Profissional (todos)
- Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) (todos)
- Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos)
- Gloss Liss – Liberty Hair (todos)
- Fusion Liss Orient Beauty (todos)
- Progressiva Santore (todos)
- Progressiva Megarepair Luna System (todos)
- Creme Progressiva Luna System (todos)
- Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos)
- Progressiva Glowme (todos)
- Progressiva Diversi Hair (todos)
- Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos)
- Progressiva Care (todos)
- Progressiva JL Professional (todos)
- Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) (todos)
- Liss Extreme – Profissional Zelo Hair (todos)
- Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos)
- Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) (todos)
- Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) (todos)
- High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) (todos)
- Progressiva Perfect Liss (todos)
- Selagem Chilena Ledebut (todos)
- Prohibida Bravie (todos)
- Complexo Redutor – Terrare Profissional (todos)
- Liberadah Bravie (todos)
- Volume Control – Profissional Zelo Hair (todos)
- Ocean Shine Florac Cosmetics (todos)
- Educ Hair Edumi (todos)
- Release Ledebut (todos)
- Extreme Reduct Dona Lara (todos)
- Hair Perfect Premium Tresaav (todos)
- Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos)
- Liso de Milhões Beleza Rara (todos)
- Esse Liso É Um Luxo – Savassi (todos)
- Liso Perfeito – SA Carrias (todos)
- BTX Premium – Asaphepro (todos)
- Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos)
- Botox Collagen BTX Karseell (todos)
- Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos)
- Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos)
- Botox Blueberry Umecthair (todos)
- Botox Queen Hair (todos)
- Botox Violet Mask Ledebut (todos)
- Botox Branco Perla Profissional (todos)
- Botox Matizador Kalainne (todos)
- Botox Matizador Rute Rezende (todos)
- Botox XG Forest Hair (todos)
- Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos)
- Alisamento Algas + (Selagem) (todos)
- Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos)
- Selagem Perla Profissional (todos)
- Selagem Extreme Blond Kalainne (todos)
- Selagem Algas Fino Cheiro (todos)
- Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos)
- Selagem Kalainne (todos)
- Perfect Smooth (Selagem) Damy Monteiro Cosméticos (todos)
- Gloss Selagem Umecthair (todos)
- Selagem Chinesa Niza Freitas (todos)
- Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos)
- Selagem Kelsi Cosméticos (todos)
- Selagem Orgânica Forest Hair (todos)
- Selagem Gold – Ledebut (todos)
- Selagem Matizadora Rute Rezende (todos)
- Premium Master (Selagem) Liriu Cosméticos (todos)
- Selagem Extreme Kalainne (todos)
- Realinhamento Térmico – Oriente Beauty (todos)
- Máscara Realinhamento (todos)
Outras marcas também foram afetadas
Além da Cosmoética, o produto Truss Máscara Capilar Selante Blond, da Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos, também deve ser retirado do mercado pelo mesmo motivo: estava apenas notificado, sem registro formal. A fabricante informou que recebeu a notificação e reforçou seu compromisso com a segurança e conformidade legal.
Oito produtos da marca Ozonteck também foram incluídos na lista de recolhimento. A Anvisa suspendeu a fabricação, venda e uso desses cosméticos, pois, embora registrados, eles alegavam propriedades farmacológicas — o que não é permitido para esse tipo de produto. Em resposta, a empresa disse ter ajustado rótulos e embalagens para atender às exigências regulatórias.
Veja lista de produtos da Ozonteck:
- Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos os lotes)
- Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos)
- Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos)
- Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos)
- Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos)
- Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos)
- Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)
- Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)
Risco à saúde e canais de denúncia
A Anvisa reforça que cosméticos sem registro não têm garantia de qualidade, eficácia ou segurança e podem causar danos à saúde. A população é orientada a não utilizar esses produtos e denunciar sua comercialização pela Ouvidoria da Anvisa ou pelo telefone 0800 642 9782.
Deixe um comentário