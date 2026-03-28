Frequentemente descrito como “um sabonete queridinho” ou “amado pelos brasileiros”, o sabonete líquido Pérolas do Campo, produzido pela Dell Cosméticos e distribuído pela Bloom Perfumaria, se destacava por ser uma opção acessível e agradável do mercado de higiene.

Entretanto, uma investigação realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acabou revelando que, apesar do sucesso, o sabonete vinha sendo comercializado sem o registro sanitário obrigatório, o que acabou levando à sua proibição.

Vale destacar que o registro exigido pela agência serve não apenas como uma espécie de garantia de que o produto é seguro para uso, mas também como uma orientação para que o consumidor saiba exatamente o que está aplicando sobre a pele.

Isso significa que, na ausência de registro, a empresa não dispunha de meios para comprovar a eficácia e a segurança do produto, além de gerar incertezas quanto à sua composição, o que dificulta ainda mais o uso por pessoas com alergias ou infecções.

Por conta disso, a Anvisa determinou a suspensão imediata do produto, com base nas nº 6.360/1976 e nº 6.437/1977, e retirou o sabonete de circulação até que todas as irregularidades sejam devidamente corrigidas.

Sabonete proibido pela Anvisa não tem previsão para voltar ao mercado

Embora a suspensão determinada pela Anvisa tenha retirado o sabonete das prateleiras de farmácias e supermercados, bem como de plataformas de comércio eletrônico, a medida não implica sua retirada definitiva do mercado.

Afinal, conforme mencionado anteriormente, a suspensão pode ser revertida caso a empresa consiga solucionar as exigências sanitárias identificadas, se readequando às normas vigentes, pois trata-se apenas de uma medida corretiva.

Apesar disso, não há confirmação de que a Bloom Perfumaria retomará a comercialização do sabonete Pérolas do Campo, uma vez que, até o momento, não foi divulgada qualquer previsão de retorno ao mercado, mantendo o futuro do produto incerto.