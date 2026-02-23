O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, recebeu no domingo (22) uma visita que mobilizou olhares e câmeras: o Airbus A380, considerado o maior avião comercial de passageiros em operação no mundo. A aeronave, operada pela companhia australiana Qantas, partiu de Sydney e aterrissou no Brasil após 14 horas e 49 minutos de voo.

O pouso ocorreu às 23h17 e rapidamente se tornou assunto entre admiradores da aviação, especialmente aqueles que acompanham rotas em tempo real por plataformas digitais. O modelo, de matrícula VH-OQA, cumpriu o voo QF043, percorrendo cerca de 13.367 quilômetros até chegar ao país.

Operação fora da rotina

Apesar do impacto visual e da curiosidade gerada, a operação não representa a inauguração de uma nova rota regular entre Austrália e Brasil. A companhia não detalhou oficialmente o motivo da vinda da aeronave ao aeroporto paulista.

Nos bastidores, surgiram especulações. Uma delas aponta que o avião teria sido fretado para transportar equipe e equipamentos do cantor Bad Bunny, que realizou apresentações recentes na capital paulista. Outra hipótese menciona a banda de rock AC/DC como possível responsável pelo fretamento.

A permanência em solo brasileiro foi breve. O A380 decolou novamente às 5h50 da segunda-feira (23), retornando à Austrália.

Gigante dos céus

O Airbus A380 se destaca pelas dimensões e capacidade. Com dois andares dedicados a passageiros e amplo compartimento de carga, o modelo pode acomodar entre 484 e 615 pessoas, dependendo da configuração adotada pela companhia aérea.

Atualmente, apenas a Emirates mantém operações diárias do A380 em Guarulhos, em voos provenientes de Dubai, com duração aproximada de 15 horas. A passagem do avião da Qantas pelo terminal paulista reforça a relevância do aeroporto como ponto estratégico para operações internacionais de grande porte.