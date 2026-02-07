O mercado da televisão brasileira costuma despertar interesse quando o assunto é dinheiro, especialmente em relação aos apresentadores que se mantêm há anos no topo da audiência. No SBT, dois nomes se destacam não apenas pelo sucesso diante das câmeras, mas também pela capacidade de transformar visibilidade em patrimônio. A soma entre carreira longeva e investimentos estratégicos ajuda a explicar cifras milionárias.

Ratinho amplia fortuna fora dos estúdios

Carlos Massa, popularmente conhecido como Ratinho, é apontado com frequência como um dos comunicadores mais ricos do país. Embora sua imagem esteja fortemente ligada à televisão, boa parte de sua riqueza foi construída fora do estúdio. Ao longo dos anos, ele expandiu sua atuação para diferentes setores da economia.

O apresentador investiu em emissoras regionais de rádio e TV, propriedades rurais e negócios ligados ao turismo, especialmente em regiões estratégicas. A diversificação reduziu riscos e garantiu ganhos contínuos, mesmo em períodos de instabilidade no mercado publicitário.

Império empresarial sustenta patrimônio bilionário

A força financeira de Ratinho está associada à consolidação de um grupo empresarial que reúne mídia e agronegócio. Esses segmentos, historicamente estáveis, deram sustentação à expansão dos negócios. A gestão familiar e o controle direto sobre as operações também contribuíram para o crescimento do patrimônio.

Estimativas de mercado indicam que a fortuna do apresentador se aproxima de R$ 1 bilhão. A credibilidade construída ao longo de décadas no SBT fortaleceu sua marca pessoal, facilitando parcerias comerciais e ampliando oportunidades de investimento.

Celso Portiolli segue caminho sólido de crescimento

Outro apresentador que figura entre os mais bem remunerados da emissora é Celso Portiolli. Com trajetória consolidada na televisão aberta, ele também soube aproveitar a projeção para investir em outras frentes, como produção de conteúdo e publicidade.

Diversificação garante estabilidade financeira

Além da TV, Portiolli atua no meio digital e em projetos comerciais ligados à comunicação. Essa atuação múltipla resulta em receitas elevadas e constantes. Levantamentos indicam que seu patrimônio gira entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões, embora os valores exatos não sejam públicos.

A soma entre presença televisiva, negócios paralelos e boa gestão financeira mantém os dois apresentadores entre os nomes mais prósperos do entretenimento brasileiro.