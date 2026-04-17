Os apaixonados pelo clássico Gol “bolinha” acabam de ganhar um motivo especial para sorrir — e relembrar bons tempos. Um dos nomes mais importantes por trás dessa geração, o designer Luiz Alberto Veiga, voltou a movimentar os fãs ao apresentar uma releitura moderna de um dos carros mais icônicos já produzidos no Brasil: o Volkswagen SP2.

Veiga, que também foi responsável por modelos marcantes como o Volkswagen Gol de segunda geração, além do Volkswagen Fox e do Volkswagen Pointer, mostrou que ainda mantém o talento que o levou até a Alemanha em 2005 para trabalhar na matriz da marca. Agora, ele apresenta ao público o conceito do chamado SP3, uma evolução imaginária do lendário esportivo nacional.

O projeto chama atenção por trazer soluções modernas e ousadas. O SP3 teria motor central traseiro, algo que, segundo o próprio designer, aproxima o modelo do DNA da Porsche. A silhueta respeita as proporções do carro original, mas incorpora tendências atuais, como a linha de cintura mais elevada e um conjunto óptico redesenhado, dando um ar futurista sem perder a essência clássica.

Além disso, Veiga criou duas versões do conceito: uma mais esportiva, com spoilers e faixas que reforçam o apelo agressivo, e outra mais limpa, com visual elegante e minimalista. Para os fãs do Gol bolinha e da era de ouro da Volkswagen no Brasil, o projeto é um verdadeiro presente nostálgico, mostrando como o passado pode dialogar com o futuro de forma criativa.

Releitura moderna reacende paixão por clássicos brasileiros

A proposta do SP3 mostra como modelos antigos ainda têm espaço no imaginário dos fãs e podem inspirar novas gerações. Ao resgatar o SP2 com uma linguagem contemporânea, Luiz Alberto Veiga reforça a importância do design brasileiro na história automotiva.

Mais do que um simples conceito, o projeto serve como homenagem a uma época marcante, quando carros como o Gol bolinha dominavam as ruas. Para muitos, é também um lembrete de que certos clássicos nunca saem de moda — apenas evoluem com o tempo.