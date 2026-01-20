Com as altas temperaturas cada vez mais frequentes, muita gente procura soluções para deixar o ambiente mais agradável sem recorrer ao ar-condicionado, seja pelo custo do aparelho ou pelo impacto na conta de luz. Nesse cenário, uma alternativa simples e barata tem ganhado espaço: um sistema improvisado que usa ventilador e gelo para aumentar a sensação de frescor.

Alternativa simples para driblar o calor

A proposta funciona como uma adaptação caseira, pensada principalmente para quem quer aliviar o calor em espaços pequenos, como quartos ou escritórios. O objetivo não é substituir o ar-condicionado, mas potencializar o vento do ventilador, tornando-o mais refrescante quando direcionado diretamente para a pessoa.

Materiais fáceis e montagem rápida

A montagem começa com uma caixa de isopor, que serve como base para armazenar o gelo e conduzir o ar. Na tampa ou nas laterais, devem ser feitos dois furos do mesmo tamanho, onde serão encaixados pedaços de cano de PVC. É importante medir e marcar bem os pontos antes de cortar, para garantir que as peças fiquem firmes.

Uma garrafa plástica cortada ao meio também entra no processo. A parte do gargalo é rosqueada em um dos canos, criando um canal para o fluxo de ar. Esse conjunto é então fixado na frente do ventilador, de forma que o vento seja empurrado para dentro da estrutura montada.

Como o sistema funciona na prática

Depois de tudo montado, basta colocar bastante gelo dentro da caixa de isopor e ligar o ventilador. O ar quente é direcionado para o interior da caixa, passa pelo gelo e retorna mais frio, sendo lançado novamente para o ambiente. Esse ciclo cria uma sensação térmica mais agradável, principalmente quando o vento está voltado para quem está próximo.

Eficiência depende do ambiente

O efeito costuma ser mais perceptível em locais menores e por períodos curtos, já que o gelo derrete com o tempo. Ainda assim, a ideia chama atenção por ser acessível, fácil de montar e por utilizar apenas o ventilador, consumindo bem menos energia do que um ar-condicionado convencional.