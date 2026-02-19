Atual campeã do mundo, a Seleção Argentina chegará à Copa do Mundo de 2026 com a chance de alcançar um feito raríssimo: conquistar dois títulos mundiais seguidos. Caso levante a taça novamente, a equipe se tornará apenas a terceira seleção a alcançar esse marco.

Até hoje, somente a Seleção Italiana e a Brasileira conseguiram vencer Copas consecutivas, feito que consolidou essas equipes como potências históricas do futebol.

A campanha inesquecível de 2022

O título mais recente da Argentina veio na Copa do Mundo de 2022, em uma trajetória marcada por momentos de tensão e superação. A estreia com derrota para a Arábia Saudita colocou a equipe sob pressão, mas a reação foi rápida. Vitórias sobre México e Polônia garantiram a classificação ao mata-mata.

Nas fases eliminatórias, o time comandado por Lionel Scaloni cresceu. Superou a Austrália, eliminou a Holanda nos pênaltis após empate e venceu a Croácia. A final contra a França entrou para a história como uma das mais emocionantes já disputadas, decidida nas penalidades, coroando Lionel Messi e uma geração que já figura entre as maiores do país.

Os únicos bicampeões seguidos

A Itália foi pioneira ao conquistar as Copas de 1934 e 1938, estabelecendo um padrão de excelência que durou décadas. Já o Brasil repetiu o feito em 1958 e 1962, com campanhas memoráveis e atuações que ajudaram a moldar o estilo frequentemente associado ao futebol brasileiro.

Desde então, nenhuma seleção conseguiu repetir o bicampeonato consecutivo. Se confirmar o favoritismo em 2026, a Argentina não apenas defenderá o título, mas também pode se juntar a um grupo extremamente seleto da história das Copas.