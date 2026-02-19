Apesar de o Brasil ter sido por muito tempo um dos destinos de praia prediletos dos turistas argentinos, especialmente durante o verão, recentemente alguns viajantes hermanos começaram a olhar com mais atenção para outras opções na América do Sul.

O litoral brasileiro ainda recebe um grande fluxo de visitantes estrangeiros em alta temporada, mas regiões com clima e paisagens diferentes estão crescendo no interesse dos argentinos que buscam novas experiências de férias.

Um dos destinos que tem ganhado destaque entre esses viajantes é La Herradura, uma baía na região de Coquimbo, no Chile, conhecida por suas águas mais frias, mar calmo e cenário cercado por montanhas. Esse local tem atraído famílias e turistas em busca de tranquilidade e descanso, com infraestrutura turística consolidada e preços competitivos em comparação com algumas épocas de viagem ao Brasil.

Especialistas no setor turístico apontam que essa mudança de preferência não significa um abandono completo das praias brasileiras, mas sim uma diversificação nas escolhas de destinos. Mesmo com essa atenção voltada para outras regiões, o Brasil continua sendo referência para muitos quando o assunto é litoral, sobretudo em cidades tradicionais.

Entre os fatores que influenciam essa tendência estão tanto o custo da viagem em diferentes épocas do ano quanto o desejo de explorar lugares menos conhecidos ou com características distintas — como climas, paisagens e estilos de férias diferentes das praias brasileiras. Isso mostra que o mercado turístico argentino está se expandindo e se tornando mais flexível.

Chile ganha espaço entre viajantes argentinos

O balneário de La Herradura, localizado na região de Coquimbo, tem se destacado como alternativa às tradicionais praias brasileiras. Com mar mais calmo, clima agradável e paisagem cercada por montanhas, o destino oferece uma experiência diferente do litoral tropical, atraindo famílias e turistas em busca de tranquilidade e custos mais previsíveis.

A mudança de rota não significa que o Brasil tenha deixado de ser atrativo, mas indica uma nova fase no comportamento do turista argentino. A busca por destinos dentro da própria América do Sul, com voos mais curtos e possibilidade de viagens terrestres, tem pesado na decisão, ampliando o leque de opções para as férias de verão.