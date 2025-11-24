Considerado por muitos como o maior ídolo da história recente do Flamengo, o meia Giorgian De Arrascaeta vem vivendo uma temporada dos sonhos com a camisa 10 rubro-negra. Em 58 jogos disputados até aqui, o uruguaio de 31 anos contribuiu com 23 gols e 17 assistências, guiando a equipe de Filipe Luís à liderança do Brasileirão e também à final da Libertadores.

Caso conquiste os dois títulos, Arrascaeta chegará a marca de incríveis 17 troféus levantados com o manto rubro-negro, alavancando ainda mais seu papel de ídolo na Gávea. Mesmo assim, o astro já tem data para deixar o clube: dezembro de 2028. Isto porque seu novo contrato, assinado em outubro deste ano, tem validade por mais três temporadas.

No novo vínculo, o meia ganhou uma valorização salarial e passou a ser um dos atletas mais bem pagos do elenco. O acordo ainda prevê uma extensão automática por mais um ano mediante metas de performance. Adaptado ao Rio de Janeiro, local que escolheu para o nascimento de seu filho, o planejamento do uruguaio é se aposentar no Flamengo.

Os jogadores com mais títulos pelo Flamengo

15 títulos: Arrascaeta e Bruno Henrique

13 títulos: Zico, Junior e Gabigol

12 títulos: Cantarele, Diego Ribas, Willian Arão e César

11 títulos: Leandro, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Diego Alves e Vitinho

10 títulos: Adílio, Andrade, Filipe Luís e Renê

Os títulos de Arrascaeta pelo Flamengo