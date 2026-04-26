O meia Giorgian De Arrascaeta já tem um possível prazo para encerrar sua trajetória no Flamengo. Caso não haja uma nova renovação contratual nos próximos anos, o jogador deverá deixar o clube ao fim de 2028, quando se encerra o vínculo atual firmado entre as partes.

Arrascaeta é um dos principais nomes da equipe nos últimos anos e peça fundamental nas conquistas recentes do Flamengo. Desde sua chegada, o uruguaio se consolidou como referência técnica do elenco, sendo decisivo em títulos importantes e mantendo alto nível de desempenho ao longo das temporadas.

O contrato atual já prevê condições ajustadas, incluindo valorização salarial e outros termos considerados estratégicos pelo clube. No entanto, a diretoria sabe que, com o passar do tempo, novas negociações podem ser necessárias, principalmente levando em conta o mercado internacional e o interesse de outras equipes no futebol do meia.

Dessa forma, o ano de 2028 surge como um marco importante para o futuro do jogador no Flamengo. Caso não haja uma extensão do vínculo até lá, o clube poderá se preparar para uma despedida de um dos maiores ídolos recentes, que marcou época com sua qualidade e protagonismo dentro de campo.

Os números de Arrascaeta pelo Flamengo

2019: 52 jogos, 18 gols e 19 assistências

2020: 50 jogos, 12 gols e 14 assistências

2021: 35 jogos, 9 gols e 14 assistências

2022: 56 jogos, 13 gols e 19 assistências

2023: 54 jogos, 11 gols e 13 assistências

2024: 43 jogos, 10 gols e 10 assistências

2025: 64 jogos, 25 gols e 20 assistências

2026: 18 jogos, 6 gols e 2 assistências

Total: 372 jogos, 104 gols e 111 assistências