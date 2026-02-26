O que era para ser apenas mais uma noite histórica de rock acabou ganhando contornos de clássico do futebol paulista. No show realizado na terça-feira (24), no MorumBIS, em São Paulo, o vocalista Brian Johnson, do AC/DC, surpreendeu ao exibir uma bandeira do Corinthians diante de um estádio lotado.
Provocação em território rival
O momento aconteceu já na reta final da apresentação, durante a execução de “For Those About to Rock (We Salute You)”, canção que tradicionalmente encerra os espetáculos da banda britânica. Ao levantar o símbolo alvinegro, Johnson arrancou reações imediatas da plateia — afinal, o estádio pertence ao São Paulo Futebol Clube, rival do Corinthians.
O registro feito por fãs rapidamente se espalhou pelas redes sociais, ampliando a repercussão do gesto. A apresentação marcou o retorno do grupo ao Brasil após 17 anos, com cerca de 70 mil ingressos vendidos.
Noite de clássicos e nostalgia
A turnê “Power Up”, que traz o AC/DC novamente aos palcos, reúne sucessos que consolidaram a trajetória da banda. O público acompanhou hits como “Highway to Hell”, “Back in Black”, “Thunderstruck”, “T.N.T” e “You Shook Me All Night Long”.
Angus Young, único integrante da formação original ainda no grupo, subiu ao palco com seu figurino escolar característico, desta vez adaptado com cores que fazem referência ao Brasil. A atual formação inclui ainda Stevie Young, Chris Chaney e Matt Laug.
O grupo volta a se apresentar na capital paulista no sábado (28) e em 4 de março, novamente no MorumBIS.
Clima de rivalidade em campo
O episódio ocorre poucos dias após Corinthians e São Paulo ficarem no empate por 1 a 1 pelo Campeonato Paulista, em duelo realizado na Neo Química Arena. O Tricolor saiu na frente com Gonzalo Tapia, mas viu Breno Bidon igualar o placar nos minutos finais.
As equipes podem voltar a se enfrentar na decisão estadual, caso avancem nas semifinais, reacendendo uma rivalidade que, ao que tudo indica, já chegou até o palco do rock internacional.
