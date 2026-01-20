A Agência Espacial dos Estados Unidos (NASA) informou que decidiu antecipar o retorno à Terra dos integrantes da missão Crew-11, da SpaceX, após um dos astronautas apresentar um problema de saúde que exige acompanhamento médico fora do ambiente espacial. A medida marca a primeira evacuação médica já realizada a partir da Estação Espacial Internacional (ISS).

Decisão inédita por segurança médica

Segundo a NASA, a condição identificada não representa risco imediato à vida do tripulante, que permanece estável e com boas perspectivas de recuperação. Ainda assim, os médicos avaliaram que o quadro não poderia ser tratado de forma adequada em órbita, já que a estação não dispõe dos equipamentos necessários para exames e intervenções mais detalhadas. Por esse motivo, a volta antecipada foi definida como uma ação preventiva.

A agência não divulgou detalhes sobre o problema de saúde, respeitando protocolos de privacidade médica. O órgão destacou, no entanto, que a decisão foi tomada de forma conjunta, priorizando a segurança da tripulação.

Tripulação e missão em fase final

A Crew-11 é formada pelos astronautas da NASA Zena Cardman e Michael Fincke, pelo japonês Kimiya Yui, da JAXA, e pelo cosmonauta russo Oleg Platonov, da Roscosmos. O grupo chegou à ISS em 1º de agosto de 2025, a bordo da cápsula Crew Dragon Endeavour, e já se encontrava nos estágios finais de uma missão prevista inicialmente para durar cerca de seis meses.

Durante a permanência na estação, os tripulantes participaram de experimentos científicos, atividades de manutenção e pesquisas em microgravidade, seguindo o cronograma estabelecido antes do lançamento.

Retorno depende de clima e logística

A NASA e a SpaceX ainda ajustam os detalhes da desacoplagem da cápsula e do pouso no oceano. O retorno à Terra dependerá tanto da prontidão da espaçonave quanto das condições meteorológicas na área prevista para a amerissagem.

Em comunicado, a agência espacial reforçou que situações como essa fazem parte dos protocolos de segurança das missões tripuladas e que a decisão reflete o compromisso em preservar a saúde dos astronautas, mesmo em operações inéditas como essa.