Muita gente se pergunta se os astronautas da Artemis II estão presos no espaço. Caso essa seja a sua dúvida, a resposta curta e direta é: não. Missões espaciais são planejadas justamente para garantir o caminho de volta.

A Artemis II, lançada no dia 1º de abril, tem retorno previsto para o dia 10 de abril. A missão foi planejada para durar cerca de 10 dias, incluindo a ida até a Lua, o sobrevoo e a volta para a Terra.

O que é a missão Artemis II?

É uma missão da NASA que leva quatro astronautas para orbitar a Lua, mas sem pousar. Ela marca o retorno de humanos à região lunar depois de mais de 50 anos. O principal objetivo não é explorar o solo lunar ainda, mas sim testar tudo o que será necessário para futuras missões, como funcionamento da nave com a tripulação, sistemas de navegação e controle, efeitos da radiação no corpo humano e comunicação em longas distâncias.

A nave segue uma trajetória chamada “retorno livre”, o que significa que, após contornar a Lua, ela naturalmente inicia o caminho de volta para a Terra, usando a própria gravidade como ajuda.

Ou seja, os astronautas da Artemis II não ficaram presos. Eles estão seguindo uma missão cuidadosamente planejada, com ida, volta e objetivos bem definidos, incluindo o retorno seguro à Terra no dia 10.