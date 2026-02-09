A goleada do Flamengo pelo placar de 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa não só garantiu o rubro-negro nas quartas de final do Campeonato Carioca como encerrou um incômodo jejum que assombrava o artilheiro Pedro. O camisa 9 marcou os dois primeiros gols que abriram caminho para a importante vitória do time comandado por Filipe Luís.

Pedro não marcava havia quase quatro meses, desde a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, em 19 de outubro. Depois, sofreu uma lesão no braço contra o Racing, pela Copa Libertadores, e outra na coxa durante a recuperação, voltando a jogar apenas em 13 de dezembro, diante do Pyramids, na semifinal do Intercontinental.

Na atual temporada, o centroavante havia passado em branco contra Vasco, Fluminense, São Paulo, Corinthians e Internacional. Após o apito final, Filipe Luís celebrou o término do jejum de seu camisa 9 e o elogiou aos jornalistas.

“Para mim é muito importante ver comportamentos dentro de campo. Para os jogadores é importante recuperar sensações. Ver o Pedro fazer gol novamente, estar perto da área, ter conexões, essa química entre companheiros que jogam com ele, que eles se procurem… Por isso são importantes esses jogos de pré-temporada”, disse.

Buscando o tricampeonato estadual e o seu 40º troféu na história, o Flamengo enfrentará o Botafogo no Estádio Nilton Santos pelas quartas de final. O duelo ainda não tem data e horário confirmados pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ). Quem passar do clássico enfrentará o vencedor de Madureira e Boavista nas semifinais.

As quartas de final do Campeonato Carioca

15 ou 16/02, horário a definir – Fluminense x Bangu (Confronto 1)

14/02, horário a definir – Vasco x Volta Redonda (Confronto 2)

15/02, horário a definir – Botafogo x Flamengo (Confronto 3)

13/02, horário a definir – Madureira x Boavista (Confronto 4)

Nas semifinais, quem avançar no Confronto 1 enfrentará o classificado do Confronto 2, enquanto o vencedor do Confronto 3 duelará com quem sair vitorioso do Confronto 4.