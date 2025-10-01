Os cerca de 34,2 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo INSS já tiveram direito ao pagamento do 13º salário ainda no primeiro semestre. A antecipação ocorreu em duas parcelas: a primeira entre 24 de abril e 8 de maio e a segunda entre 26 de maio e 6 de junho. Portanto, esse público não volta a receber o benefício no fim do ano, como acontece com trabalhadores da iniciativa privada.

A medida, anunciada em abril pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi articulada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e representou a injeção de R$ 73,3 bilhões na economia. Segundo o governo, o adiantamento foi uma forma de apoiar financeiramente os aposentados em despesas essenciais, como alimentação, medicamentos e contas domésticas.

Quem não tem direito

É importante lembrar que nem todos os beneficiários do INSS recebem 13º. Pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou a Renda Mensal Vitalícia não têm direito ao abono natalino, já que esses programas seguem regras diferentes da Previdência.

Além disso, o INSS reforça que não existe previsão legal para pagamento de um “14º salário”, boato que circula com frequência em redes sociais e aplicativos de mensagens.

Como consultar informações

Para conferir valores ou datas de pagamento, os segurados podem acessar o site ou aplicativo Meu INSS, fazer login com CPF e senha e consultar o extrato de pagamento. Outra opção é ligar para a Central 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h, informando CPF e dados pessoais para confirmação.

Calendário do 13º já pago

Os depósitos seguiram a ordem do número final do benefício. Quem recebe até um salário-mínimo teve os créditos entre 24 de abril e 8 de maio. Já os segurados que ganham acima do piso nacional receberam de 2 a 8 de maio.

Com isso, os aposentados já tiveram acesso ao 13º salário em 2025. No fim do ano, apenas trabalhadores da ativa recebem o abono, conforme previsto na legislação trabalhista.