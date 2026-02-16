Mais de uma década após sua morte, Roberto Gómez Bolaños segue no centro de debates que ultrapassam a memória afetiva de milhões de fãs. Criador de personagens icônicos como Chaves e Chapolin, o humorista mexicano morreu em 2014, aos 85 anos, deixando um patrimônio estimado em 50 milhões de dólares.

O valor equivale a cerca de 310 milhões de reais, segundo levantamento divulgado pela emissora mexicana TV Azteca.

Conhecido mundialmente como Chespirito, Bolaños construiu sua fortuna a partir do sucesso duradouro de suas produções televisivas, que atravessaram gerações e fronteiras. Mesmo após sua morte, o legado artístico segue movimentando cifras expressivas, impulsionadas por direitos autorais, licenciamentos e reprises internacionais.

Divisão do patrimônio

O testamento do humorista determinou que a herança fosse dividida entre a viúva, a atriz Florinda Meza, e os seis filhos do primeiro casamento, fruto da relação com Graciela Fernández. De acordo com informações divulgadas pela imprensa mexicana, cada herdeiro teria recebido cerca de 15 milhões de dólares.

Florinda Meza, além de herdeira, ficou responsável pela administração do legado cultural e financeiro de Bolaños. Isso inclui os direitos autorais e biográficos dos personagens que marcaram a história da televisão latino-americana, função que ampliou sua visibilidade e também as controvérsias em torno do caso.

Questionamentos judiciais

A divisão dos bens, no entanto, não ocorreu sem conflitos. Veículos de comunicação do México apontam que os filhos de Bolaños contestaram judicialmente o testamento. A alegação central seria de que o ator e roteirista já não estaria em plenas condições de saúde no momento em que assinou os documentos.

Florinda Meza sempre negou qualquer tipo de irregularidade. Segundo ela, o testamento refletiu fielmente a vontade do marido e foi elaborado de forma consciente. A atriz sustenta que apenas cumpre o papel que lhe foi confiado por Bolaños antes de sua morte.

Pronunciamento público

Em uma carta aberta publicada nas redes sociais, Florinda se manifestou sobre as acusações e rebateu rumores de disputas familiares. No texto, afirmou nunca ter tentado se beneficiar indevidamente da herança e destacou o vínculo pessoal com o humorista.

Ela relatou que viveu um longo período de luto após a morte do marido e que optou pelo isolamento para enfrentar a dor. Segundo a atriz, as decisões tomadas após a perda sempre tiveram como base o respeito à memória e ao trabalho de Roberto Gómez Bolaños.

Legado ainda em disputa

O impacto do legado de Chespirito também se refletiu fora do âmbito familiar. Em 2020, as séries Chaves e Chapolin deixaram de ser exibidas mundialmente após um impasse entre o Grupo Chespirito, administrado pelos herdeiros, e a Televisa, detentora dos direitos de exibição.

Após anos de negociações, os programas voltaram ao ar no ano passado. O retorno reacendeu o carinho do público e reforçou a força de uma obra que, mesmo décadas depois, segue relevante — tanto cultural quanto financeiramente.