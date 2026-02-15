O calendário escolar de 2026 prevê uma interrupção de dois dias nas aulas devido ao Carnaval. A pausa, que atinge estudantes do ensino fundamental e médio, não ocorre em todas as instituições, mas acompanha a programação oficial da folia no país.

Durante esse período, as atividades letivas ficam suspensas, exigindo ajustes no planejamento anual das escolas.

Dias sem aula em fevereiro e impacto no calendário

Neste ano, os dias 16 e 17 de fevereiro não serão contabilizados como dias letivos. Algumas escolas estendem a pausa até o dia 18, enquanto atividades administrativas podem retornar parcialmente na Quarta-feira de Cinzas, com os alunos voltando às aulas no dia seguinte.

Apesar da suspensão temporária, não há perda de conteúdo: o calendário escolar é reorganizado para garantir o cumprimento dos 200 dias letivos obrigatórios. Diretores e coordenadores pedagógicos já ajustam disciplinas e avaliações considerando a pausa, evitando alterações de última hora.

O recesso de Carnaval é um dos poucos momentos de pausa coletiva no primeiro semestre. Por acontecer no início do ano, o impacto é maior para turmas que começaram as aulas em fevereiro, especialmente no ensino médio. Para famílias, a interrupção facilita viagens e participação nas festividades, enquanto para as escolas representa um ajuste previsto e planejado no calendário.