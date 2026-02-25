O Itaú Unibanco anunciou uma nova modalidade de crédito que permite a antecipação do 13º salário para trabalhadores com carteira assinada (regidos pela CLT) que recebem seus salários diretamente na conta ativa da instituição. A oferta também contempla aposentados, pensionistas e outros clientes que já têm direito ao abono natalino e estão vinculados ao banco.

Segundo a instituição, a antecipação funciona como uma linha de crédito em que o valor do 13º é adiantado ao cliente ainda no início do ano — sem precisar esperar até novembro ou dezembro, quando o pagamento tradicionalmente ocorre — e depois é descontado automaticamente quando o salário extra é depositado no fim do ano.

A contratação pode ser feita de maneira simples pelo aplicativo do banco ou em agências físicas, com análise prévia de crédito para definir o valor disponível. Entre as vantagens apontadas estão a liberação rápida do dinheiro e a possibilidade de organizar o orçamento ou quitar despesas imediatas, o que pode ser útil para quem enfrenta apertos financeiros ou contas acumuladas.

Especialistas, no entanto, ressaltam que essa antecipação não se trata de um benefício extra sem custo, mas sim de um empréstimo com juros e encargos que serão pagos no futuro. Por isso, recomendam que os trabalhadores analisem as taxas antes de contratar, para evitar impacto maior no orçamento do fim do ano quando o desconto é efetuado.

Modalidade exige atenção às taxas e condições

A antecipação oferecida pelo Itaú Unibanco pode ser uma alternativa para quem precisa de dinheiro imediato, mas exige planejamento. Como se trata de uma linha de crédito vinculada ao 13º salário, o valor liberado ao cliente estará sujeito à cobrança de juros, que variam conforme o perfil e a análise individual feita pelo banco.

Por isso, especialistas em finanças pessoais recomendam comparar as taxas com outras modalidades de empréstimo antes de contratar. Também é importante avaliar o impacto do desconto automático no fim do ano, já que o 13º costuma ser utilizado para quitar dívidas, pagar impostos ou reforçar o orçamento das festas e férias.