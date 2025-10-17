O Banco Central anunciou novas diretrizes para o uso do Pix, o sistema de transferências instantâneas, que afetam diretamente os usuários em todo o país. As alterações visam reforçar a segurança das transações e incluem ajustes nos horários de funcionamento e nos limites de movimentação financeira.

As principais mudanças estão relacionadas aos períodos de operação. O Pix diurno seguirá disponível entre 6h e 20h, com possibilidade de extensão até 22h mediante solicitação do usuário. Nesse intervalo, as transferências entre pessoas físicas poderão ser realizadas sem limite de valor.

Já o Pix noturno passa a ter um limite de R$ 1 mil por transação para pessoas físicas, medida que busca reforçar a segurança e reduzir ocorrências de crimes. Essas novas regras valem para todos os usuários do sistema em território nacional — incluindo grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro — e refletem a crescente preocupação com a proteção digital dos cidadãos.

As alterações seguem determinações do Banco Central adotadas após o aumento dos casos de fraudes e golpes envolvendo o Pix desde 2023. Além disso, torna-se obrigatória a disponibilização da opção de cadastrar contas de confiança, permitindo transferências acima do limite durante o período noturno, desde que o destinatário esteja previamente autorizado.

Como se adaptar às novas regras no Pix

Com as mudanças, os usuários devem revisar seus hábitos de uso do Pix, especialmente no período noturno. É recomendável ajustar os limites de transferência diretamente pelo aplicativo do banco e cadastrar contas de confiança com antecedência, evitando contratempos em situações de urgência. As instituições financeiras são obrigadas a oferecer essas opções de forma simples e acessível.

Além disso, o Banco Central reforça a importância de adotar medidas de segurança adicionais, como ativar a autenticação em duas etapas e manter o aplicativo bancário atualizado. A conscientização dos usuários continua sendo um dos principais pilares para reduzir fraudes e garantir que o Pix permaneça um meio rápido e seguro de transferências no Brasil.