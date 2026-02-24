O Banco Central confirmou as diretrizes para o Pix parcelado em 2026, modalidade que já está disponível desde setembro do ano passado em todo o país. A atualização busca padronizar procedimentos, reforçar a transparência nas taxas e consolidar o modelo como uma alternativa de crédito.

O Pix parcelado permite que o consumidor divida o valor de uma transferência em prestações, mesmo sem cartão de crédito. Para quem recebe, o funcionamento continua igual ao do Pix tradicional: o dinheiro cai na conta na hora. Já o pagador assume as parcelas, com juros definidos.

Regras iguais para todos os bancos

Antes da regulamentação nacional, bancos como Itaú, Santander e Banco do Brasil já ofereciam versões próprias do serviço. Agora, as regras seguem um padrão único, válido para todas as instituições. As instituições devem deixar claros os juros, detalhar o Custo Efetivo Total (CET) e informar detalhes sobre prazos e encargos.

Inclusão financeira e impacto no consumo

A consolidação do Pix parcelado amplia o acesso ao crédito para milhões de brasileiros que não possuem cartão. O Banco Central estima que a ferramenta pode alcançar cerca de 60 milhões de pessoas fora do sistema tradicional de crédito. O recurso também aumenta a concorrência com cartões e crediários, pressionando o mercado a rever taxas e condições.

Planejamento continua essencial

Apesar da praticidade, o Pix parcelado é uma operação de crédito e inclui cobrança de juros e IOF. Especialistas recomendam cautela para evitar o comprometimento excessivo da renda.