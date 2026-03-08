O Banco Inter colocou em operação uma alternativa inédita para seus cliente: a possibilidade de realizar Pix diretamente pelo WhatsApp. A medida transforma o aplicativo de mensagens em uma extensão dos serviços bancários.

O serviço já está disponível para quem possui conta ativa e utiliza celulares com sistemas Android ou iOS. A ideia é justamente introduzir as transações financeiras em um app onde muitos brasileiros já resolvem boa parte das tarefas do dia a dia.

Passo a passo

O processo foi planejado para ser bem fácil: o cliente inicia a conversa com o número oficial do banco no WhatsApp, informa a chave Pix (pode ser em texto ou imagem) e define o valor da transferência. A partir disso, o sistema identifica os dados e conduz o cliente entre as etapas até a conclusão da operação.

Todo o processo acontece dentro do próprio WhatsApp, sem necessidade de abrir o app do banco. A proposta é reduzir etapas e tornar pagamentos rápidos ainda mais práticos.

Segurança e limites estabelecidos

Para controlar riscos, o banco estipulou um limite diário de R$ 200 para transações feitas por esse canal. As operações passam por verificações automáticas que incluem checagem de cadastro, análise do dispositivo e monitoramento antifraude.

Próximas funcionalidades

A instituição informou que a ferramenta deve receber novos recursos ao longo do ano. Entre as possibilidades em desenvolvimento estão o agendamento de Pix pelo próprio chat, a opção de pagamento utilizando crédito e a execução de transferências por áudio.