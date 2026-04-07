Nesta terça-feira (7) é feriado municipal em algumas cidades brasileiras, o que impacta diretamente o funcionamento de serviços, incluindo agências bancárias.
Segundo o site GZH, essas são algumas das cidades onde há feriado:
- Alagoas: Pariconha
- Bahia: Araci, Cafarnaum, Dom Basílio, Malhada, Pindaí, Sebastião Laranjeiras
- Ceará: Barro
- Piauí: José de Freitas
- Espírito Santo: Dores do Rio Preto
- Minas Gerais: Patrocínio
- Paraná: Palmeira
- Santa Catarina: Galvão, São Domingos, Ascurra, Ipumirim
- São Paulo: Araçoiaba da Serra, Jeriquara, Óleo, Torrinha, Ribeirão Corrente
O que acontece com os bancos e outros serviços?
Nas cidades onde há feriado, as agências bancárias não funcionam para atendimento presencial, incluindo serviços como abertura de contas, atendimento no caixa e suporte direto com gerentes. Porém, alguns serviços continuam disponíveis:
- Aplicativos bancários e internet banking funcionam normalmente
- Caixas eletrônicos seguem operando
- Transferências digitais, como PIX, não sofrem interrupções
Além dos bancos, outros serviços podem ter alterações, como órgãos públicos municipais, que costumam fechar, comércio pode funcionar em horário reduzido (ou normalmente, dependendo da cidade) e transporte público pode operar com horários diferenciados.
