Com a proximidade do Carnaval, clientes de instituições financeiras precisam se organizar para evitar transtornos, já que o funcionamento dos bancos sofre alterações durante o período da folia. Em 2026, a segunda-feira (16) e a terça-feira (17) de Carnaval serão consideradas ponto facultativo na administração pública federal. Já na Quarta-feira de Cinzas, o expediente será facultativo até as 14h, conforme definição do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Atendimento bancário durante o Carnaval

Diante desse calendário, as agências bancárias não abrem ao público nos dias 16 e 17 de fevereiro. O atendimento presencial será retomado apenas na Quarta-feira de Cinzas (18), a partir do meio-dia, no horário de Brasília, com funcionamento até o horário habitual de fechamento de cada unidade.

Em municípios onde as agências costumam encerrar o expediente antes das 15h, a abertura será antecipada para assegurar, no mínimo, três horas de atendimento presencial ao público.

Transferências e serviços digitais

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá compensação bancária nos dias em que as agências estiverem fechadas. Isso significa que operações como a TED não serão processadas durante o feriado. O Pix, no entanto, seguirá operando normalmente, 24 horas por dia, inclusive durante o Carnaval.

Os caixas eletrônicos, aplicativos e plataformas digitais dos bancos continuam disponíveis para saques, pagamentos e transferências, garantindo praticidade para quem precisa resolver pendências ou sacar dinheiro ao longo dos dias de festa.

Pagamento de contas e boletos

Contas de consumo e boletos bancários com vencimento marcado para os dias 16 ou 17 poderão ser pagos sem cobrança de juros ou multa no primeiro dia útil seguinte, ou seja, na Quarta-feira de Cinzas. Já no caso de impostos e tributos, a orientação é antecipar o pagamento para evitar encargos adicionais.

Orientação aos clientes

A Febraban recomenda que os clientes priorizem o uso dos canais digitais durante o período carnavalesco. A medida ajuda a evitar filas, agiliza o atendimento e garante mais comodidade em meio às alterações no funcionamento das agências.