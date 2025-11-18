Na próxima quinta-feira, 20 de novembro de 2025, o país vivenciará pela segunda vez um feriado nacional que ainda gera dúvidas entre muitos brasileiros: o Dia da Consciência Negra.

Instituído em 2023, o feriado passou a integrar o calendário oficial recentemente, e por isso muita gente ainda não sabe exatamente o que abre, o que fecha e como ficam os serviços.

Entre as perguntas mais comuns está a situação dos bancos, que seguem regras específicas para datas classificadas como feriado nacional.

Bancos vão fechar no Dia da Consciência Negra?

No caso das instituições financeiras, o funcionamento será interrompido durante todo o dia. Agências não farão atendimento presencial e operações presenciais só voltam a ocorrer na sexta-feira, caso não haja decisão local por ponto facultativo.

Transações digitais continuam liberadas, como ocorre em qualquer feriado. Esse fechamento acompanha o padrão aplicado a outras datas em que o país para oficialmente.

O impacto também se estende a outros setores. Órgãos públicos costumam suspender atividades, exceto onde houver escala diferenciada. Serviços essenciais, como saúde, transporte e segurança, seguem operando, mas normalmente com equipes reduzidas.

Já o comércio pode variar bastante. Lojas de rua e centros comerciais conseguem abrir, desde que apoiados em acordo coletivo que trate de pagamento adicional ou compensação de horas.

Em muitos municípios, a sexta-feira seguinte pode ser considerada ponte, mas isso não é regra e depende do posicionamento de cada empregador ou administração local.

Dia da Consciência Negra dá direito à folga do trabalho?

Para os trabalhadores, o cenário exige atenção. Quem é contratado pelo regime celetista só trabalha no feriado se houver previsão específica e com remuneração diferenciada ou folga compensatória.

Escalas como 5×2, 6×1 ou 4×3 também seguem essas diretrizes. Já no caso de jornadas 12×36, os feriados já estão incluídos na remuneração mensal.

Uma eventual emenda com a sexta-feira precisa ser confirmada com a empresa, pois não há obrigação legal de liberar o funcionário.

Caso o empregador não adote a ponte, a sexta permanece como dia útil, tanto para o expediente quanto para o comércio local.

O Dia da Consciência Negra e os próximos feriados de 2025

O Dia da Consciência Negra marca a morte de Zumbi dos Palmares e simboliza a luta contra o racismo e a defesa da igualdade racial.

A data foi celebrada por décadas em estados e municípios, mas só ganhou alcance nacional com a sanção presidencial de 2023.

Depois dessa quinta-feira, o calendário de 2025 volta a ter um único feriado nacional no fim do ano, o Natal, celebrado em 25 de dezembro.