A revista Forbes divulga todos os anos a lista dos brasileiros mais ricos e a edição de 2025 revelou um dado impressionante: juntos, os bilionários do país acumulam um patrimônio de US$ 118,1 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 596 bilhões. No topo desse ranking está um nome que bateu o recorde de maior fortuna já registrada por um brasileiro.

Eduardo Saverin: do Facebook ao topo da lista da Forbes



Com uma fortuna estimada em US$ 28 bilhões, Eduardo Saverin ocupa a primeira posição entre os brasileiros mais ricos. Cofundador do Facebook ao lado de Mark Zuckerberg, Saverin foi peça-chave na criação da rede social que hoje é usada por bilhões de pessoas ao redor do mundo. Graças à continuidade da valorização das ações da Meta, controladora do Facebook, o patrimônio de Saverin avançou 45,5% em comparação com os R$ 155,9 bilhões do ano anterior. O aumento aconteceu após a aceleração dos investimentos em inteligência artificial no Facebook, o que agradou investidores da empresa.

Embora tenha se afastado da gestão direta do Facebook ainda nos anos iniciais, a participação acionária de Saverin foi suficiente para garantir uma riqueza capaz de sustentar, segundo especialistas, até três gerações de sua família. Residente em Singapura desde 2012, ele possui a B Capital, empresa de investimentos focada em startups.

Outros nomes do ranking

Logo atrás de Saverin aparece Vicky Safra e família, com uma fortuna de US$ 20,6 bilhões. Herdeiros do banco Safra, eles ocupam a segunda colocação após a Forbes alterar sua metodologia e somar o patrimônio de todos os membros da família.

A lista segue com o trio formado por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, fundadores da 3G Capital, grupo que controla empresas como Americanas e AB Inbev. Juntos, eles se consolidaram como alguns dos empresários mais influentes do país, construindo um patrimônio de US$ 16,4 bilhões.

Fernando Roberto Moreira Salles e Pedro Moreira Salles, herdeiros da família Moreira Salles, fundadora do Unibanco, ocupam o 6º e 7º lugar da lista, com a fortuna de US$ 7,6 bilhões e US$ 6,6 bilhões, respectivamente.

A lista ainda inclui nomes tradicionais do mercado financeiro, como André Esteves, do BTG Pactual, com US$ 6,6 bilhões, e do varejo, como Miguel Krigsner, fundador do grupo O Boticário, com US$ 5,7 bilhões.