O futuro de Lamine Yamal segue no Camp Nou. Mesmo diante de uma proposta considerada fora dos padrões do mercado europeu, o Barcelona decidiu não abrir negociação por aquele que é tratado como uma das maiores promessas do futebol mundial.

De acordo com informações divulgadas pela revista Veja, o clube catalão recusou uma oferta de 250 milhões de euros — cerca de R$ 1,5 bilhão na cotação atual — pelo atacante. A investida teria ocorrido antes da renovação contratual do jogador, quando ele ainda tinha 17 anos.

Proposta bilionária nos bastidores

A existência da oferta foi revelada por Joan Soler, ex-dirigente do Barcelona, em entrevista à rádio espanhola SER. Segundo ele, o valor chegou a ser debatido internamente, mas a diretoria optou por manter o atleta no elenco, entendendo que sua permanência seria estratégica para o projeto esportivo do clube.

O presidente Joan Laporta também já havia mencionado publicamente a proposta milionária, reforçando que o Barcelona não pretende negociar o jovem talento, considerado peça-chave para a reconstrução da equipe.

PSG é apontado como interessado

Veículos da imprensa espanhola indicaram que o Paris Saint-Germain seria o responsável pela tentativa de contratação, embora o clube francês tenha negado formalmente o interesse em determinado momento.

A recusa chama atenção especialmente pelo contexto financeiro do Barcelona, que nos últimos anos enfrentou dificuldades econômicas e precisou reestruturar contratos e ativos. Ainda assim, a diretoria optou por preservar o jogador.

Joia tratada como prioridade

Formado nas categorias de base do clube, Yamal se consolidou como símbolo da nova geração do futebol espanhol. A decisão de rejeitar uma oferta desse porte sinaliza que o Barcelona aposta no atacante não apenas como ativo de mercado, mas como protagonista dentro de campo nos próximos anos.

Ao dizer “não” a uma das maiores propostas já registradas pelo futebol europeu, o clube deixa claro que, ao menos por enquanto, o talento do jovem vale mais vestindo a camisa blaugrana do que qualquer cifra bilionária.