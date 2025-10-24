A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a apreensão e a proibição da comercialização de todos os lotes do estimulante natural em gotas da marca Tesão de Vaca Original. A decisão, divulgada na última terça-feira (21), também suspende a distribuição, fabricação, divulgação e consumo do produto. De acordo com a agência, a origem e a composição do estimulante são desconhecidas.

Além disso, o produto é divulgado de forma irregular, associando seu uso a supostos benefícios terapêuticos falsos, como “efeito energético, segurança para a saúde, melhora da vida sexual, retardamento do envelhecimento, manutenção da saúde cerebral e redução do risco de doenças cardíacas, diabetes e câncer”, segundo destaca a agência.

Outros dois cosméticos também foram alvo de ação fiscal da Anvisa e devem ser recolhidos. Os produtos Top Maxx e Top Gel, da empresa Victor Vargas dos Santos, tiveram a comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e uso suspensos.

O Top Maxx foi suspenso por conter triclosan em concentração de 0,5%, acima do limite permitido de 0,3% em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Já o Top Gel, que necessita de registro na Anvisa, havia sido apenas notificado, motivo pelo qual também teve sua venda e uso interrompidos.

O que é e qual o papel da Anvisa?

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é o órgão federal responsável por proteger e promover a saúde da população brasileira por meio do controle e fiscalização de produtos e serviços que possam impactar a saúde. Criada em 1999, a agência atua na regulamentação, autorização e monitoramento de alimentos, medicamentos, cosméticos, produtos para saúde, vacinas, serviços de saúde e agrotóxicos.

O papel da Anvisa inclui: