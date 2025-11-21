Karim Benzema, ídolo do Real Madrid e atualmente no Al-Ittihad, participou de uma entrevista ao diretor do jornal espanhol Diario AS, José Félix Díaz, e foi desafiado a montar aquilo que seria, em sua opinião, o melhor time de todos os tempos. O francês incluiu nomes como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, mas chamou atenção pela escolha do meio-campo, formado por atletas que marcaram época no futebol mundial.

Defesa recheada de ex-companheiros

Ao selecionar sua equipe ideal em um esquema 4-3-3, Benzema optou por quatro jogadores com quem dividiu o vestiário durante seus anos de glória no Real Madrid: Pepe, Sergio Ramos, Marcelo e Cristiano Ronaldo. O goleiro escolhido foi Manuel Neuer, e Daniel Alves apareceu como dono da lateral direita.

A escalação montada pelo atacante ficou da seguinte forma:

Manuel Neuer; Daniel Alves, Pepe, Sergio Ramos e Marcelo; Paul Pogba, Zinedine Zidane e Ronaldinho Gaúcho; Lionel Messi, Ronaldo Fenômeno e Cristiano Ronaldo.

Reservas de luxo e autoconfiança

Além dos onze principais, Benzema também indicou três nomes para o banco de reservas, entre eles ele próprio. Luka Modric e Andrés Iniesta completaram a lista de suplentes, reforçando a admiração do francês por grandes maestros do futebol moderno.

Futuro indefinido na Arábia Saudita

Durante a entrevista, Benzema também comentou sobre sua permanência no Al-Ittihad. Com contrato vigente até junho de 2026, o atacante preferiu não cravar o futuro e afirmou que a continuidade depende do clube.

“Vamos ver o que acontece e o que o Ittihad pensa sobre renovar meu contrato. Acredito que o melhor para mim é seguir aqui, mas não apenas por seguir. A liga saudita evolui a cada temporada e estou há três anos acompanhando esse crescimento constante”, declarou o jogador.