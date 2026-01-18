A partir da próxima semana, os beneficiários do programa Bolsa Família finalmente poderão começar a arcar com os compromissos financeiros de 2026, uma vez que a primeira leva de pagamentos do ano será iniciada a partir da próxima segunda-feira (19).

Por conta de recentes cortes no número de pessoas cadastradas, motivados principalmente pelo prazo da Regra de Proteção do programa, estima-se que certa de 18,7 milhões de famílias receberão a primeira parcela do Bolsa Família, cujo valor inicial é de R$ 600.

Vale destacar que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) já divulgou o calendário do benefício, que segue sendo organizado com base no Número de Identificação Social (NIS). Seguindo a ordem, os pagamentos ocorrerão nas seguintes datas:

NIS final 1: 19 de janeiro

NIS final 2: 20 de janeiro

NIS final 3: 21 de janeiro

NIS final 4: 22 de janeiro

NIS final 5: 23 de janeiro

NIS final 6: 26 de janeiro

NIS final 7: 27 de janeiro

NIS final 8: 28 de janeiro

NIS final 9: 29 de janeiro

NIS final 0: 30 de janeiro

Pagamentos adicionais do Bolsa Família: como receber?

Vale lembrar que, além dos R$ 600 mensais, alguns beneficiários também podem ter direito a alguns pagamentos adicionais do Bolsa Família que certamente podem fazer a diferença no orçamento mensal.

Os valores, que são encaminhados junto do benefício principal, podem elevar o montante mensal para quase R$ 1 mil. No entanto, para assegurar seu recebimento, é necessário atender a requisitos específicos de elegibilidade, sendo eles: