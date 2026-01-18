A partir da próxima semana, os beneficiários do programa Bolsa Família finalmente poderão começar a arcar com os compromissos financeiros de 2026, uma vez que a primeira leva de pagamentos do ano será iniciada a partir da próxima segunda-feira (19).
Por conta de recentes cortes no número de pessoas cadastradas, motivados principalmente pelo prazo da Regra de Proteção do programa, estima-se que certa de 18,7 milhões de famílias receberão a primeira parcela do Bolsa Família, cujo valor inicial é de R$ 600.
Vale destacar que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) já divulgou o calendário do benefício, que segue sendo organizado com base no Número de Identificação Social (NIS). Seguindo a ordem, os pagamentos ocorrerão nas seguintes datas:
- NIS final 1: 19 de janeiro
- NIS final 2: 20 de janeiro
- NIS final 3: 21 de janeiro
- NIS final 4: 22 de janeiro
- NIS final 5: 23 de janeiro
- NIS final 6: 26 de janeiro
- NIS final 7: 27 de janeiro
- NIS final 8: 28 de janeiro
- NIS final 9: 29 de janeiro
- NIS final 0: 30 de janeiro
Pagamentos adicionais do Bolsa Família: como receber?
Vale lembrar que, além dos R$ 600 mensais, alguns beneficiários também podem ter direito a alguns pagamentos adicionais do Bolsa Família que certamente podem fazer a diferença no orçamento mensal.
Os valores, que são encaminhados junto do benefício principal, podem elevar o montante mensal para quase R$ 1 mil. No entanto, para assegurar seu recebimento, é necessário atender a requisitos específicos de elegibilidade, sendo eles:
- Benefício Primeira Infância: famílias com crianças até 6 anos podem receber R$ 150 a mais;
- Benefício Variável Familiar: aumenta o pagamento em mais R$ 50 por membro da família entre 7 e 18 anos incompletos ou gestantes e nutrizes;
- Benefício Variável Familiar Nutriz: garante R$ 50 adicionais no pagamento de famílias com bebês de até 7 meses de vida;
- Benefício Variável Gestante: oferece um pagamento de R$ 50 para gestantes durante todo período da gravidez.
