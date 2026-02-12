Em fevereiro de 2026, o Bolsa Família segue com o mesmo formato de pagamentos adotado no início do ano. Considerado o principal programa de transferência de renda do Brasil, ele contempla cerca de 18,7 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme dados do Governo Federal.

Além do valor mínimo de R$ 600 por família, parte dos beneficiários pode ter direito a quantias adicionais, que elevam o repasse mensal em até R$ 150 ou mais, dependendo da composição familiar. Esses valores extras são cumulativos e priorizam crianças, adolescentes, gestantes e mães que amamentam.

Entre os acréscimos está o Benefício Primeira Infância, destinado a crianças de até seis anos, além dos adicionais voltados a gestantes e jovens entre sete e 18 anos. Dessa forma, famílias com maior número de dependentes podem receber valores acima do piso nacional, reforçando a proposta do programa de combater desigualdades e ampliar a proteção social.

O calendário de pagamentos continua sendo definido conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Para garantir a continuidade do benefício, é indispensável manter o Cadastro Único atualizado e cumprir as exigências do programa, como a frequência escolar das crianças e o acompanhamento regular de saúde.

Calendário de fevereiro do Bolsa Família

12 de fevereiro: NIS final 1

13 de fevereiro: NIS final 2

18 de fevereiro: NIS final 3

19 de fevereiro: NIS final 4

20 de fevereiro: NIS final 5

23 de fevereiro: NIS final 6

24 de fevereiro: NIS final 7

25 de fevereiro: NIS final 8

26 de fevereiro: NIS final 9

27 de fevereiro: NIS final 0

Previsão de pagamentos para 2026