O Bolsa Família segue regras específicas para garantir que o auxílio chegue a quem realmente precisa, e o descumprimento dessas normas pode levar à suspensão ou até ao cancelamento definitivo do benefício. Muitas famílias não sabem, mas algumas atitudes consideradas irregulares podem provocar o bloqueio imediato do pagamento.

Entre os motivos mais comuns estão a falta de atualização do Cadastro Único dentro do prazo, especialmente quando há mudança de endereço, renda ou composição familiar. Também entram na lista o não cumprimento das exigências de saúde e educação, como garantir a frequência escolar das crianças e manter o calendário de vacinação em dia.

Além disso, apresentar informações falsas, ter renda acima do permitido pelo programa ou não atender às visitas e acompanhamentos sociais pode resultar na exclusão. A seguir, você confere cinco atitudes que podem fazer o beneficiário perder o Bolsa Família de forma definitiva:

Não atualizar o Cadastro Único

A atualização cadastral é obrigatória a cada dois anos ou sempre que houver mudanças importantes na família, como novo emprego, alteração de endereço, nascimento ou saída de moradores. Quando essas informações não são atualizadas, o governo entende que os dados podem estar incorretos e, por segurança, bloqueia ou cancela o benefício.

Informar renda diferente da real

Declarar uma renda menor do que a verdadeira é considerado irregularidade grave. Caso o sistema identifique divergências entre as informações declaradas e os dados de outras bases oficiais, o beneficiário pode perder o direito ao programa, além de precisar devolver valores recebidos indevidamente.

Não cumprir as regras de saúde

Famílias com crianças e adolescentes precisam manter o cartão de vacinação atualizado e comparecer às unidades de saúde quando convocadas. Gestantes também devem realizar o pré-natal. O descumprimento dessas exigências compromete a permanência no programa.

Não garantir a frequência escolar

Crianças e adolescentes beneficiários do Bolsa Família precisam frequentar a escola regularmente. Faltas excessivas sem justificativa podem resultar em advertência, suspensão temporária e, em casos persistentes, no cancelamento do benefício.

Ter renda acima do limite permitido

O programa é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade. Se a renda por pessoa ultrapassar o limite estabelecido, o benefício pode ser cancelado automaticamente. Há situações de transição, mas esconder informações ou tentar burlar o sistema também leva à exclusão definitiva.