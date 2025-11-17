O Auxílio Gás foi encerrado e substituído pelo novo programa federal Gás do Povo, que já começa a distribuir benefícios neste mês aos inscritos no Bolsa Família. A iniciativa passou por uma reformulação para corrigir falhas do modelo anterior, que frequentemente deixava famílias sem condições de comprar o botijão de gás completo.

A grande mudança é que, em vez de receber o valor em dinheiro, os beneficiários agora contarão com vouchers digitais, que permitem retirar o botijão de 13 kg diretamente em estabelecimentos credenciados. A medida atende às críticas ao antigo sistema, que muitas vezes não cobria o preço total do botijão, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.

A gestão do programa fica a cargo do Ministério de Minas e Energia, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, a Petrobras e distribuidoras credenciadas. Além de melhorar a logística, o objetivo central é assegurar que famílias de baixa renda tenham acesso contínuo ao gás de cozinha, sem depender de doações ou ajudas esporádicas.

A entrega do Gás do Povo será feita diretamente às famílias beneficiadas, sem qualquer repasse financeiro. Cada participante receberá um cartão exclusivo do programa, que permitirá retirar o botijão de 13 kg em pontos credenciados próximos de sua casa. Enquanto o novo cartão não estiver disponível, será possível usar temporariamente o cartão do Bolsa Família para realizar a retirada.

Cronograma do Gás do Povo

O programa Gás do Povo terá sua distribuição organizada em etapas para garantir que todos os beneficiários recebam o botijão de 13 kg de forma eficiente:

Emissão dos cartões do programa – Nos primeiros dias do mês, os beneficiários do Bolsa Família receberão seus cartões exclusivos do Gás do Povo. Enquanto o cartão não estiver disponível, o cartão do Bolsa Família poderá ser utilizado.

Divulgação dos pontos de retirada – Serão informados os locais credenciados próximos às residências para retirada do botijão.

Início da retirada do botijão – A partir da segunda semana do mês, os beneficiários poderão retirar diretamente o botijão de 13 kg nos pontos indicados, utilizando o cartão do programa.