O calendário de pagamentos do Bolsa Família de fevereiro começa hoje, dia 12. Diferente de janeiro, o cronograma deste mês sofreu ajustes por dois motivos principais: fevereiro tem menos dias úteis e o Carnaval altera o funcionamento bancário.

Com isso, os depósitos ficaram concentrados antes e depois do feriado. Os repasses seguem até 27 de fevereiro, de forma escalonada, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

A principal mudança neste mês é que apenas os beneficiários com NIS final 1 e 2 recebem antes do Carnaval. Os demais terão os valores liberados após o feriado, com a retomada do calendário na semana seguinte às festividades.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a pausa ocorre devido ao feriado prolongado e ao menor número de dias úteis, mantendo a lógica tradicional de organização do programa.

Confira o calendário de fevereiro:

NIS final 1: 12 de fevereiro

NIS final 2: 13 de fevereiro

NIS final 3: 18 de fevereiro

NIS final 4: 19 de fevereiro

NIS final 5: 20 de fevereiro

NIS final 6: 23 de fevereiro

NIS final 7: 24 de fevereiro

NIS final 8: 25 de fevereiro

NIS final 9: 26 de fevereiro

NIS final 0: 27 de fevereiro

Em municípios em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal, todas as famílias recebem no primeiro dia do calendário, independentemente do final do NIS.

Valores permanecem os mesmos em 2026

Em 2026, o Bolsa Família mantém os valores definidos desde março de 2023. O valor mínimo é de R$ 600 por família, com adicionais de R$ 150 por criança de até seis anos e R$ 50 para gestantes, nutrizes e jovens entre 7 e 18 anos. Há ainda R$ 50 mensais, por seis meses, para mães de bebês de até seis meses.

Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, cartão do programa ou canais oficiais da Caixa.