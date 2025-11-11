Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de novembro já têm data confirmada, conforme informou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O calendário de repasses segue o número final do NIS (Número de Identificação Social), que pode ser verificado no cartão do beneficiário.

Os depósitos são realizados nos dez últimos dias úteis de cada mês. A única exceção ocorre em dezembro, quando o cronograma é antecipado para garantir que todas as famílias recebam o benefício antes do Natal, com encerramento previsto para o dia 10.

O calendário de pagamentos começa no dia 14, com o depósito para os beneficiários cujo NIS termina em 1. As liberações seguem nos dias 17, 18 e 19, contemplando os NIS de final 2, 3 e 4, respectivamente. Após uma breve pausa, os repasses retornam no dia 21 para quem tem NIS final 5, e continuam nos dias 24, 25, 26, 27 e 28, destinados aos beneficiários com NIS terminados em 6, 7, 8, 9 e 0.

Para manter o direito ao Bolsa Família, é necessário que as famílias cumpram as condicionalidades nas áreas de educação e saúde. Entre elas estão: garantir que crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estejam matriculados e frequentando a escola regularmente; realizar o acompanhamento pré-natal durante a gestação; e monitorar o crescimento e o estado nutricional de crianças com menos de 7 anos.

Calendário de novembro do Bolsa Família