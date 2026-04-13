O mês de abril trouxe uma alteração no cronograma do Bolsa Família, com os pagamentos iniciando mais cedo neste mês. Em março, o primeiro grupo (NIS final 1) recebeu no dia 18. Já em abril, esse mesmo grupo passa a receber no dia 16.

A lógica de distribuição continua a mesma, com os pagamentos escalonados conforme o último número do NIS até o final do calendário.

Como ficam os valores do benefício

Os valores do Bolsa Família seguem uma base de R$ 142 por pessoa da família, garantindo um mínimo de R$ 600 por domicílio. Além disso, há adicionais que elevam o total recebido:

R$ 150 por criança de até 6 anos

R$ 50 para bebês de até 7 meses

R$ 50 para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos

R$ 50 para gestantes

Com esses acréscimos, muitas famílias conseguem ultrapassar o valor mínimo, dependendo da composição familiar.

Regras que continuam valendo

Para não perder o benefício, é essencial que crianças e adolescentes frequentem a escola regularmente, enquanto a saúde da família precisa estar acompanhada, com vacinas e consultas em dia. Gestantes também precisam manter o pré-natal atualizado, e os dados no CadÚnico devem estar corretos para evitar bloqueios.

Calendário de abril

Confira as datas de pagamento conforme o final do NIS:

Final 1: 16/04

Final 2: 17/04

Final 3: 20/04

Final 4: 22/04

Final 5: 23/04

Final 6: 24/04

Final 7: 27/04

Final 8: 28/04

Final 9: 29/04

Final 0: 30/04