O Bolsa Família passará por um pente-fino mais rigoroso do governo federal, que pretende identificar e bloquear benefícios pagos de forma irregular. A medida inclui o cruzamento de dados com outras bases oficiais, como vínculos empregatícios e renda declarada, para verificar se as famílias ainda se enquadram nos critérios exigidos pelo programa.

A iniciativa busca garantir que os recursos cheguem apenas a quem realmente precisa. Caso sejam encontradas inconsistências, como renda acima do permitido ou informações desatualizadas no Cadastro Único, o benefício pode ser suspenso ou até cancelado. O governo reforça que a atualização cadastral é obrigatória e deve ser feita sempre que houver mudanças na composição familiar ou na renda.

Além disso, o programa também exige o cumprimento de regras sociais, como frequência escolar de crianças e adolescentes, acompanhamento de saúde e vacinação em dia. O descumprimento dessas exigências pode levar ao bloqueio temporário do pagamento, mesmo que a família ainda esteja dentro da faixa de renda exigida.

Dessa forma, especialistas alertam que manter os dados corretos e cumprir as condicionalidades é essencial para evitar problemas. O novo sistema de fiscalização funciona de forma semelhante à “malha fina”, ampliando o controle sobre possíveis irregularidades e reduzindo fraudes no programa.

Calendário de abril define datas de pagamento para beneficiários

O calendário do Bolsa Família para abril de 2026 já foi divulgado e segue o modelo tradicional de pagamentos escalonados conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). Os repasses começam no dia 16 e seguem até o dia 30, sempre em dias úteis, organizando o acesso ao benefício ao longo do mês.

As datas são distribuídas de acordo com o dígito final do NIS, com pagamentos iniciando pelos beneficiários de final 1 e terminando com os de final 0. Vale destacar que não há pagamento no dia 21 de abril, por conta do Dia de Tiradentes, o que pode alterar levemente a sequência do calendário naquele período.