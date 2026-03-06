O governo federal anunciou a antecipação do pagamento do Bolsa Família para famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram cidades da Zona da Mata de Minas Gerais. As enchentes registradas recentemente causaram diversos transtornos e deixaram muitas famílias em situação de vulnerabilidade, levando à adoção de medidas emergenciais para garantir assistência imediata à população.

Diante da situação de emergência reconhecida em alguns municípios da região, a decisão busca facilitar o acesso à renda básica e reduzir os impactos sociais causados pelos temporais. O benefício é considerado essencial para muitas famílias que dependem do programa para cobrir despesas básicas, especialmente em momentos de crise.

Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelos repasses do programa, os beneficiários que vivem nas cidades afetadas poderão sacar o dinheiro já no dia 18 de março de 2026. Nesse caso, o valor será liberado para todos no mesmo dia, independentemente do dígito final do NIS, diferente do calendário tradicional.

Normalmente, os pagamentos do programa são realizados de forma escalonada ao longo do mês, conforme o número final do NIS. Porém, devido à situação excepcional causada pelas chuvas, o governo decidiu concentrar o pagamento logo no primeiro dia, permitindo que as famílias tenham acesso mais rápido ao recurso.

Antecipação do Bolsa Família também continuará no próximo mês

A medida emergencial não ficará restrita apenas ao mês de março. De acordo com informações divulgadas pela Agência Brasil, o mesmo modelo de pagamento antecipado será aplicado também no calendário do Bolsa Família de abril.

Com isso, moradores das cidades afetadas pelas enchentes continuarão recebendo o benefício no primeiro dia do cronograma mensal. A iniciativa busca garantir maior segurança financeira às famílias enquanto a região ainda enfrenta os impactos provocados pelas fortes chuvas.