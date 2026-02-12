Em fevereiro de 2026, o Bolsa Família mantém o mesmo modelo de pagamentos adotado desde o começo do ano. Principal programa de transferência de renda do país, ele atende aproximadamente 18,7 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade, de acordo com dados do Governo Federal.

Além do benefício mínimo de R$ 600 por família, alguns beneficiários podem receber valores adicionais que aumentam o total em até R$ 150 ou mais, conforme a composição do núcleo familiar. Esses acréscimos são cumulativos e priorizam crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes.

Entre os adicionais previstos estão o Benefício Primeira Infância, que garante um valor extra por criança de até seis anos, e os complementos destinados a gestantes e jovens de sete a 18 anos. Com isso, famílias maiores ou com mais dependentes podem receber quantias superiores ao piso nacional, reforçando o objetivo de reduzir desigualdades e fortalecer a proteção social.

O calendário de pagamentos segue o cronograma tradicional, organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Para continuar recebendo os valores, é fundamental que as famílias mantenham o cadastro atualizado e cumpram as condicionalidades do programa, como frequência escolar das crianças e acompanhamento de saúde.

Calendário de fevereiro do Bolsa Família

12 de fevereiro: NIS final 1

13 de fevereiro: NIS final 2

18 de fevereiro: NIS final 3

19 de fevereiro: NIS final 4

20 de fevereiro: NIS final 5

23 de fevereiro: NIS final 6

24 de fevereiro: NIS final 7

25 de fevereiro: NIS final 8

26 de fevereiro: NIS final 9

27 de fevereiro: NIS final 0

Previsão de pagamentos para 2026