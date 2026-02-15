O humorista Marcelo Adnet deve representar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em um dos carros alegóricos da escola Acadêmicos de Niterói, que levará para a Marquês de Sapucaí um enredo centrado na trajetória política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O desfile está previsto para o domingo de Carnaval, 15 de fevereiro, e contará com a presença de Lula no sambódromo.

A informação circula nos bastidores do Carnaval carioca e indica que a participação de Adnet ocorrerá em um momento específico do enredo, dedicado a episódios recentes da história política brasileira. A escola pretende abordar, de forma simbólica, uma tentativa de golpe, e o humorista surgirá caracterizado como Bolsonaro nesse contexto.

Presença de Lula no Carnaval do Rio

O presidente Lula deve acompanhar o desfile diretamente da Sapucaí. Segundo apuração da coluna assinada por Milena Teixeira, ele estará no camarote do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), reforçando o tom político e simbólico da apresentação da escola de Niterói neste Carnaval.

A presença do chefe do Executivo federal no evento aumenta a expectativa em torno do desfile, que promete mesclar elementos históricos, políticos e culturais para contar a história do presidente homenageado.

Adnet e a imitação de Bolsonaro

Marcelo Adnet é conhecido nacionalmente por suas imitações e sátiras políticas. Nos últimos anos, o ator viralizou diversas vezes nas redes sociais ao interpretar Jair Bolsonaro em vídeos e esquetes humorísticas, muitas delas relacionadas a temas sensíveis da política nacional e internacional.

Em outubro de 2025, por exemplo, Adnet publicou um vídeo em que imitava o ex-presidente ao comentar o tarifaço anunciado pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O conteúdo teve ampla repercussão e reacendeu debates sobre humor político e liberdade de expressão.

Segundo fontes ligadas ao desfile, a escolha de Adnet se deve justamente à familiaridade do público com sua caracterização de Bolsonaro, o que deve facilitar a identificação imediata da cena pelo público presente na avenida e por quem acompanha a transmissão pela televisão.

Enredo aposta em leitura política recente

O desfile da Acadêmicos de Niterói pretende percorrer momentos marcantes da vida política de Lula, desde sua origem até episódios mais recentes. A abordagem de tensões institucionais e crises políticas faz parte da narrativa construída pela escola para este ano.

A expectativa é de que o desfile gere repercussão dentro e fora da Sapucaí, unindo Carnaval, humor e política em um dos momentos mais aguardados da folia carioca.