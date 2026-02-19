O governo brasileiro tem sido informado nos últimos dias sobre uma escalada preocupante de tensão no Oriente Médio que poderia, segundo analistas, sinalizar o início de um conflito mais amplo entre os Estados Unidos e o Irã. A situação se agravou após Israel determinar a entrada em alerta máximo para serviços de emergência e segurança diante do risco de uma guerra.

Esse movimento eleva ainda mais a tensão na região depois de uma guerra aérea de 12 dias entre Israel e Irã no ano passado, quando forças americanas estiveram ao lado de Israel em ações que atingiram instalações iranianas. O anúncio do alerta ocorreu em um momento em que a Casa Branca voltou a endurecer o discurso contra o governo iraniano.

A administração de Donald Trump afirma que os Estados Unidos teriam “diversos fundamentos” que poderiam embasar uma ação militar contra Teerã, embora insistam que continuam priorizando negociações.

Ao mesmo tempo, as forças armadas dos EUA estão em estado elevado de prontidão, com reforços navais e a possível chegada do porta-aviões USS Gerald R. Ford e outras embarcações ao Oriente Médio nos próximos dias, o que indica que Washington está preparado para uma ação militar mais direta caso as conversas diplomáticas fracassem.

Fontes ouvidas pela imprensa apontam que a Casa Branca poderia autorizar um ataque ao Irã já neste fim de semana, ainda que uma decisão final do presidente Donald Trump não tenha sido formalizada. Para o Brasil, um eventual conflito em grande escala entre superpotências representaria um cenário de instabilidade internacional do qual o país também teria de monitorar de perto os desdobramentos.

Irã tem fortificado locais em meio a tensão

Registros de satélite indicam que o Irã ergueu recentemente uma estrutura de concreto sobre uma nova instalação situada em uma área militar estratégica e, em seguida, a recobriu com terra, segundo especialistas. As obras avançam em um ponto que teria sido alvo de bombardeios israelenses em 2024, em meio ao aumento das tensões com os Estados Unidos.

As imagens também revelam que Teerã soterrou acessos a túneis em uma instalação nuclear atingida por forças americanas durante a guerra de 12 dias entre Israel e Irã no ano passado. Além disso, o país reforçou entradas subterrâneas próximas a outro complexo e realizou reparos em bases de mísseis que haviam sido danificadas durante o confronto.