A Seleção Brasileira sofreu uma dura derrota e está oficialmente fora da disputa pelo título do Sul-Americano Sub-17. Em confronto válido pela semifinal, o Brasil foi goleado pela Colômbia por 3 a 0, em partida realizada nesta quinta-feira (16), no Paraguai. O resultado marcou uma eliminação impactante, principalmente pelo desempenho dominante da equipe adversária.

Apesar de ter feito uma campanha impecável na fase de grupos, com 100% de aproveitamento, o Brasil não conseguiu repetir o mesmo nível nas semifinais. A Colômbia foi superior durante praticamente todo o jogo e construiu o placar com autoridade, especialmente no segundo tempo, quando marcou os três gols da partida.

Os gols colombianos foram anotados por Adrián Mosquera e José Escorcia, que balançou as redes duas vezes e foi o grande destaque do confronto. A seleção brasileira até tentou reagir, mas encontrou dificuldades diante da organização e eficiência do adversário, que aproveitou melhor as oportunidades criadas.

Com o resultado, o Brasil dá adeus ao sonho do título. Apesar da eliminação, a equipe garantiu vaga na Copa do Mundo Sub-17, mantendo vivo o objetivo de buscar protagonismo no cenário internacional, mesmo após a goleada sofrida na semifinal.

Mundial Sub-17 de 2026 traz novo formato e será disputado no Catar

A próxima Copa do Mundo Sub-17 de 2026 já está no horizonte e promete mudanças importantes. Ela será disputada no Catar, no mês de novembro, marcando a 21ª edição do torneio. A competição faz parte de um novo ciclo adotado pela FIFA, que agora passa a ser realizada anualmente.

Outra grande novidade é o formato ampliado, que contará com 48 seleções participantes — o dobro do modelo antigo, que reunia 24 equipes. Além disso, o Catar foi escolhido como sede fixa por um período de cinco anos, entre 2025 e 2029, consolidando o país como um dos principais palcos do futebol mundial nas categorias de base.